i Thomas Hirschbeck, Innungsmeister der Wiener Gärtner und Floristen, präsentiert die floristische Adventgestaltung. Florian Wieser / www.florian-wieser.com Moos und neue Formen "Überraschend"! So sehen heuer Wiens Adventkränze aus Weg vom klassischen Rundkranz: Wiens Floristen setzen heuer auf Bordeaux, Naturmaterialien und neue Formen. Das sind die Trends. Von Christine Scharfetter 20.11.2026, 13:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Advent wird heuer natürlich, elegant und überraschend anders: Statt ausschließlich auf den klassischen grünen Rundkranz zu setzen, bringen Wiens Floristinnen und Floristen frischen Wind auf die vorweihnachtlichen Tische. Waldgrün, tiefes Bordeaux und warme Erdtöne geben bei den Adventkränzen 2026 den Ton an. Auch bei der Form tut sich einiges.

Diese Farben sind angesagt

Der große Trend führt zurück zur Natur. Tannengrün, sattes Waldgrün und weiches Moos bilden die Basis vieler Kreationen. Dazu kommen warme Erdtöne wie Sand, Honig und Karamell. Holz, Baumrinde, Zapfen, Leinen und getrocknete Blüten sorgen für einen natürlichen Look.

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Wer es lieber glamouröser mag, greift zu tiefem Bordeaux, Rotbraun und dunklem Rot. Kupfer und mattes Gold setzen elegante Akzente. Deutlich verspielter präsentieren sich Winterpastelle: Creme, Zartrosa, Apricot und Flieder bringen Leichtigkeit in die Adventdekoration. Eine weitere Variante ist der nordische Winter. Hier treffen Grau, Taupe und tiefes Tintenblau auf silbrige, frostige Details. Und der Klassiker? Rot und Grün bleiben fixer Bestandteil der Adventzeit, zeigen sich 2026 aber moderner – etwa mit schwarzen Details oder mattem Metall.

"2026 darf er ganz natürlich sein, aber auch elegant und überraschend", sagt Thomas Hirschbeck, Innungsmeister der Wiener Gärtner und Floristen. Entscheidend sei, dass der Adventkranz zum eigenen Zuhause passe.

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Schluss mit rund: Jetzt kommen Schalen und Tabletts

Nicht nur die Farben, auch die Formen verändern sich. Der Adventkranz muss längst nicht mehr rund sein. Gestecke in Schalen oder auf länglichen Tabletts sind weiterhin gefragt. Gerade in kleineren Stadtwohnungen können sie eine platzsparende Alternative zum traditionellen Kranz sein.

Auch bei den Kerzen zeichnet sich ein Wandel ab: Statt wuchtiger Stumpenkerzen kommen immer öfter schlanke Stabkerzen zum Einsatz. Farblich passen Creme, Warmweiß und Naturtöne ebenso wie Bordeaux oder dunkles Blau.

„Viele Wienerinnen und Wiener mögen es klassisch mit frischem Tannengrün, wünschen sich aber eine persönliche Note.“

Die Floristen setzen dabei auf individuelle Lösungen. "Viele Wienerinnen und Wiener mögen es klassisch mit frischem Tannengrün, wünschen sich aber eine persönliche Note", erklärt Hirschbeck. Ein weiterer Vorteil: Schalen und Kerzenhalter lassen sich häufig auch im nächsten Jahr wiederverwenden.

Fast jeder zweite Österreicher hat einen Adventkranz

Damit das Schmuckstück möglichst lange frisch bleibt, haben die Blumenprofis auch einen praktischen Tipp: Tannengrün sollte nicht direkt neben der Heizung stehen und gelegentlich mit Wasser besprüht werden.

Und bei aller Weihnachtsstimmung gilt: Wenn am 29. November die erste Kerze angezündet wird, sollte man diese niemals unbeaufsichtigt lassen.