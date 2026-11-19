i Schon einfache Kontrollen an Heizkörpern und Thermostaten können helfen, Energie zu sparen. iStock(diephosi Ein paar Minuten Arbeit! Heizkosten sparen! Das sollten Österreicher jetzt tun Ein paar einfache Kontrollen können die Heizkosten spürbar senken. Salzburgs Energieexperte Gerhard Löffler verrät, worauf man jetzt achten sollte. Von Heute Life 19.11.2026, 23:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn draußen die Temperaturen sinken, steigt in vielen Haushalten die Sorge vor der nächsten Heizkostenabrechnung. Doch bevor die Heizung den ganzen Winter auf Hochtouren läuft, lohnt sich ein kurzer Check. Schon kleine Handgriffe können Energie sparen – und kosten oft kaum etwas.

Darauf weist das Land Salzburg in einer aktuellen Information zum Start der Heizsaison hin. Die Empfehlung von Experte Gerhard Löffler, Leiter des Referats Energiewirtschaft und -beratung: "Oft sind es ganz einfache Dinge: die richtigen Heizzeiten, eine niedrigere Vorlauftemperatur oder ein entlüfteter Heizkörper. Das kostet wenig oder gar nichts, kann aber den Energieverbrauch spürbar reduzieren."

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Heizkörper zuerst überprüfen

Gluckert ein Heizkörper oder wird er nur teilweise warm, kann Luft im System sein. Dann sollte er entlüftet werden. Auch die Thermostatventile verdienen einen Blick: Nach der Sommerpause können sie festsitzen. Einmal auf- und zudrehen kann helfen.

Wichtig ist außerdem, dass Heizkörper nicht durch Möbel, lange Vorhänge oder Verkleidungen zugestellt werden. Nur wenn die warme Luft frei zirkulieren kann, verteilt sich die Wärme ordentlich im Raum.

Dieser Fehler beim Heizen kann tödlich enden i ?

Heizung nicht unnötig hoch einstellen

Ein besonders wichtiger Punkt ist die richtige Einstellung der Anlage. Heizzeiten sollten zum tatsächlichen Tagesablauf passen. Wer tagsüber nicht zu Hause ist, sollte prüfen, ob die Heizung wirklich durchgehend laufen muss. Auch die Zeiten für die Warmwasserbereitung lassen sich häufig an den Alltag anpassen.

Löffler empfiehlt zudem, Heizkurve und Vorlauftemperatur zu kontrollieren. Viele Anlagen seien höher eingestellt als nötig. Die Faustregel des Experten lautet: "So niedrig wie möglich, aber so hoch wie nötig", damit alle Räume angenehm warm werden.

Ein Grad weniger kann viel ausmachen

Auch die persönliche Wohlfühltemperatur beeinflusst den Energieverbrauch. Wer Räume nicht unnötig überheizt, kann sparen. "Bereits ein Grad weniger Raumtemperatur kann den Energiebedarf um rund sechs Prozent reduzieren", erklärt Löffler.

Das bedeutet allerdings nicht, dass man frieren soll. Entscheidend sei, die Räume angenehm warm zu halten, ohne sie unnötig zu überheizen. Gerade im Schlafzimmer kann eine etwas niedrigere Temperatur sinnvoll sein.

Bei Problemen lieber Fachleute holen

Werden manche Zimmer nicht richtig warm, während andere überhitzen, oder sind Strömungsgeräusche an Heizkörpern und Leitungen zu hören, sollte ein Fachbetrieb die Anlage prüfen. Löffler erklärt: "Es kann sein, dass die Wärme im Heizsystem ungleich verteilt ist." Ein Installateur könne feststellen, ob ein hydraulischer Abgleich sinnvoll ist. Dabei wird die Wärmeverteilung so eingestellt, dass jeder Heizkörper die benötigte Menge Heizungswasser erhält.

Bei älteren Heizungsanlagen empfiehlt sich außerdem eine rechtzeitige Wartung durch einen Fachbetrieb.

Stoßlüften statt Fenster kippen

Auch beim Lüften lässt sich Energie sparen. Dauerhaft gekippte Fenster sind im Winter keine gute Lösung. Besser ist kurzes, kräftiges Stoßlüften. "So wird feuchte und verbrauchte Raumluft rasch ausgetauscht, ohne Wände und Möbel unnötig auszukühlen", rät Löffler.

Zusätzlich lohnt sich ein Rundgang durch die Wohnung oder das Haus: Undichte Fenster und Türen können oft mit neuen Dichtungen verbessert werden. Ungedämmte Heizungs- und Warmwasserleitungen in unbeheizten Kellerräumen sollten ebenfalls isoliert werden. Das spart nicht nur in diesem Winter Energie.