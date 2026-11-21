i Viele sprechen vom Wintermodus am Fenster. Doch die Einstellung funktioniert anders, als du vielleicht denkst. iStock / Getty Images / Marina Gordejeva Wichtig im Winter Viele kennen diesen Trick für dichte Fenster nicht Zugluft kann die Heizkosten im Winter massiv erhöhen. Eine oft übersehene Einstellung am Fenster kann helfen, richtig dicht zu schließen. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 18:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein undichtes Fenster lässt nicht nur kalte Luft in die Wohnung, sondern kann auch die Heizkosten in die Höhe treiben. Dabei übersehen viele eine Einstellung, mit der sich der Anpressdruck der Fensterflügel regulieren lässt. "Chip" erklärt, worauf du achten solltest und warum der viel diskutierte "Wintermodus" eigentlich gar keiner ist.

Wenn es im Winter rund um die Fenster zieht, denken viele zuerst an kaputte Dichtungen oder schlecht schließende Rahmen. Doch nicht immer steckt ein Defekt dahinter. Auch ein falsch eingestellter Anpressdruck kann dafür sorgen, dass Fenster nicht richtig abdichten. Ein Hinweis darauf können starke Außengeräusche sein, die ungehindert in die Wohnung dringen. Auch wenn sich Fenster ungewöhnlich leicht oder schwer öffnen lassen, kann die Einstellung nicht passen.

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Einen echten Wintermodus gibt es nicht

Im Internet ist häufig vom sogenannten Wintermodus bei Fenstern die Rede. Gemeint ist damit eine Anpassung des Anpressdrucks, damit der Fensterflügel stärker gegen die Dichtung gedrückt wird. Eine offizielle Wintereinstellung gibt es laut "Chip" allerdings nicht. Die Jahreszeit spielt für die richtige Einstellung keine Rolle: Ein korrekt justiertes Fenster soll im Winter die Kälte und im Sommer die Hitze draußen halten.

Bei vielen Fenstern lässt sich der Anpressdruck über kleine Rollzapfen am Fensterflügel verändern. Sie sind meist an einer Markierung beziehungsweise einer kleinen Nut zu erkennen. Je nachdem, in welche Richtung diese zeigt, wird der Druck auf die Dichtung erhöht oder verringert. Bei einem von "Chip" gezeigten Fenstermodell gibt es mehrere mögliche Positionen.

Vorsicht beim Nachjustieren

Bei manchen Fenstern lassen sich die Zapfen ohne Werkzeug verstellen. Dafür werden sie ein Stück herausgezogen, gedreht und anschließend wieder hineingedrückt. Wichtig ist, dass es mehrere solcher Zapfen geben kann. Nach der Anpassung sollte deshalb geprüft werden, ob sich das Fenster weiterhin problemlos öffnen und schließen lässt.

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Zu viel Druck kann nämlich Schäden verursachen. Lässt sich der Fenstergriff nur mit Gewalt schließen, ist die Einstellung zu stark und belastet die Mechanik. Bei anderen Fenstermodellen ist für die Justierung Werkzeug nötig. Hier rät "Chip" davon ab, selbst Hand anzulegen, weil Dichtungen und Fenstermechanik beschädigt werden könnten.

Mieter sollten den Vermieter informieren

Wer undichte Fenster, beschädigte Dichtungen oder schiefe Fensterflügel bemerkt, sollte laut "Chip" einen Fachbetrieb hinzuziehen. Für Mieter gilt: Fenster sind grundsätzlich Sache des Vermieters. Ziehen die Fenster, sind sie beschädigt oder schließen sie nicht richtig, sollte man daher den Vermieter kontaktieren.

Auch eine fachmännische Kontrolle einmal pro Jahr wird empfohlen. Und selbst richtig eingestellte Fenster ersetzen das regelmäßige Lüften nicht. Die Anpassung des Anpressdrucks kann helfen, Zugluft zu reduzieren und möglicherweise Heizkosten zu sparen – eine Garantie für eine bestimmte Ersparnis gibt es aber nicht.