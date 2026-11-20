i Kardinal Christoph Schönborn. Sabine Hertel "Das Herz war links" Kardinal blickt auf sein bewegtes Kirchenleben zurück Bei einem Gesprächsabend in Wien blickte Kardinal Christoph Schönborn auf sein Leben und seine Zeit als Erzbischof zurück. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 16:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kardinal Christoph Schönborn hat bei einem Gesprächsabend in Wien auf sein Leben und seine Zeit als Erzbischof zurückgeblickt. Dabei sprach er über kirchliche Konflikte, seinen Weg in den Dominikanerorden und die Herausforderungen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Eine Botschaft zog sich durch den Abend: Menschen sollten aufeinander zugehen und nach Gemeinsamkeiten suchen.

Der frühere Wiener Erzbischof war am Mittwoch bei der Gesprächsreihe "Lebensbilder" in der Akademie am Dom zu Gast. Im voll besetzten Festsaal des Erzbischöflichen Palais stellte er sich den Fragen von Erhard Lesacher, dem Leiter der Theologischen Kurse. Unter dem Titel "Ich habe nicht aufgehört zu lernen" erzählte Schönborn von prägenden Stationen seines Lebens und seiner kirchlichen Laufbahn.

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Bilder: Josef Grünwidl und Christoph Schönborn i ?

Besonders ausführlich erinnerte er an seine Anfangsjahre an der Spitze der Erzdiözese Wien. Als er das Amt übernahm, sei die Diözese stark gespalten gewesen. "Als ich kam, war die Diözese sehr gespalten. Es gab Konflikte, die das Zusammenleben fast unmöglich gemacht haben", sagte Schönborn. Durch persönliche Begegnungen und Gespräche sei es ihm jedoch immer wieder gelungen, Spannungen abzubauen.

Schönborn plädiert für Begegnung statt Spaltung

Das Bemühen, unterschiedliche Positionen zusammenzubringen, bezeichnete Schönborn als eines seiner zentralen Anliegen. "Mein großes Anliegen war es, Brücken zu bauen", betonte er. Diese Haltung sei nicht nur innerhalb der Kirche wichtig, sondern auch für das Zusammenleben in einer pluralen Gesellschaft. Entscheidend sei, auf andere zuzugehen, einander zuzuhören und nach Gemeinsamkeiten zu suchen.

Im Rückblick auf seinen persönlichen Werdegang sprach Schönborn auch über seine Kindheit und seine Entscheidung, bereits mit 18 Jahren dem Dominikanerorden beizutreten. Einen prägenden Einfluss auf sein geistliches Leben hatte das Zweite Vatikanische Konzil, das von 1962 bis 1965 stattfand.

"Das Herz war links, ganz klar"

Die Zeit rund um das Konzil beschrieb Schönborn als Phase großer gesellschaftlicher und kirchlicher Veränderungen. Die Studentenbewegung habe den Blick auf soziale Probleme geschärft und einen gesellschaftlichen Aufbruch ausgelöst. "Das Herz war links, ganz klar", erinnerte er sich.

Die Bilder des Tages i ?

Gleichzeitig seien aber grundlegende Elemente des christlichen Glaubens infrage gestellt worden. Dazu zählten für ihn etwa die Auferstehung Jesu und die Frage nach dem leeren Grab. In dieser Phase habe ihm die intensive Beschäftigung mit den Kirchenvätern geholfen. Besonders die Werke von Thomas von Aquin seien für ihn eine "rettende Erfahrung" gewesen.

Auch während seiner späteren Tätigkeit an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Wien habe er solche Debatten erlebt. Selbst bei den Theologischen Kursen sei immer wieder über zentrale Fragen des Glaubens diskutiert worden, sagte Schönborn mit einem Augenzwinkern. Zugleich würdigte er die theologische Bildungsarbeit der Einrichtung und der Akademie am Dom.

Ökumenische Lesung im Advent geplant

Die Akademie am Dom hat auch für die kommenden Tage und Wochen weitere Veranstaltungen angekündigt. Am 25. November spricht die Soziologin Kristina Stoeckl über die Entwicklung der russisch-orthodoxen Kirche seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Ihr Vortrag trägt den Titel "Der Krieg hat alles verändert".

Am 26. November steht im Rahmen der Reihe "Kunst im Gespräch" die Ausstellung "tierisch menschlich" im Mittelpunkt. Dazu lädt Museumsdirektorin Johanna Schwanberg zum Austausch ein. Die Ausstellung im Dom Museum Wien ist noch bis 22. August 2027 zu sehen.

Ein weiterer Höhepunkt folgt am 3. Dezember um 18 Uhr im Festsaal des Erzbischöflichen Palais. Bei der ökumenischen Adventlesung "Vom Dunkel ins Licht" tragen der Wiener Erzbischof Josef Grünwidl, der orthodoxe Metropolit Arsenios Kardamakis und die evangelische Bischöfin Cornelia Richter Texte aus ihren jeweiligen kirchlichen Traditionen vor.