i Hunderte Tesla-Besitzer in Österreich haben Tausende Euro für autonomes Fahren bezahlt. istock Auch Österreicher betroffen Tausende Euro bezahlt – jetzt droht Tesla eine Klage Hunderte Tesla-Besitzer in Österreich haben Tausende Euro für autonomes Fahren bezahlt. Doch die Technik soll dafür zu schwach sein. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 09:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tesla droht in Österreich ein Rechtsstreit. Hunderte Autobesitzer fühlen sich wegen einer versprochenen Funktion zum autonomen Fahren getäuscht. Zwei Wiener Anwaltskanzleien bereiten deshalb eine Klage gegen Tesla Motors Austria vor.

Der Streit dreht sich um das rund 7.500 Euro teure „Full Self-Driving"-Paket (FSD). Damit sollten Tesla-Fahrzeuge künftig durch Software-Updates vollständig selbstständig fahren können. Doch laut den Kanzleien fokus Rechtsanwälte und Aigner, Lehner Zuschin macht die verbaute Technik diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung. Darüber berichtet der ORF.

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Zehntausende Autos betroffen

Der ältere Bordcomputer „Hardware 3" sei für autonomes Fahren nicht ausreichend leistungsfähig. Auch Tesla-Chef Elon Musk habe inzwischen bestätigt, dass dafür bessere Hardware benötigt werde.

Nach Einschätzung der Anwälte könnten in Österreich Zehntausende Fahrzeuge betroffen sein. Dazu zählen Model 3 bis etwa Herbst 2023 sowie Model Y bis Anfang beziehungsweise Sommer 2024. Selbst Käufer ohne zusätzlich erworbenes FSD-Paket könnten laut den Juristen Ansprüche haben.

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Jetzt droht Tesla eine Klage

Weil Tesla Motors Austria den behaupteten Mangel bislang nicht behoben habe, wollen die Anwälte nun wegen Gewährleistung, Irrtums und Schadenersatz vorgehen. Eine Stellungnahme des Autobauers lag der APA zunächst nicht vor.

In Deutschland musste Tesla nach einem Urteil des Landgerichts Darmstadt aus dem Jahr 2022 bereits ein Model 3 zurücknehmen und den Kaufpreis erstatten.

Im Oktober 2026 änderte Tesla zudem den Namen seines Systems in Europa von „Full Self-Driving" auf „Tesla Assisted Driving". Zuvor hatte das deutsche Verkehrsministerium die ursprüngliche Bezeichnung als irreführend kritisiert.