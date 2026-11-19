Heiraten, Kinder bekommen, eine Familie gründen: Für viele junge Erwachsene ist das nach wie vor der Wunsch fürs Leben. Das zeigt der Weltbevölkerungsbericht 2026 des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA).
Demnach wünschen sich mehr als 90 Prozent der befragten 18- bis 39-Jährigen mindestens ein Kind. Sieben von zehn halten die Ehe für die ideale Form einer Partnerschaft. Für den Bericht wurden insgesamt 108.926 Menschen aus 73 Ländern befragt, darunter auch Österreich, wie die "Kronen Zeitung".
Zwischen Wunsch und Wirklichkeit klafft allerdings eine Lücke. Rund ein Viertel der 35- bis 39-Jährigen hat weniger Kinder, als es sich zu diesem Zeitpunkt im Leben wünschen würde.
Ein wesentlicher Grund dafür ist die finanzielle Unsicherheit. Viele Befragte haben das Gefühl, sich eine Familie derzeit nicht leisten zu können.
Auch fehlender Wohnraum, wirtschaftliche Krisen und Sorgen um die Zukunft spielen eine Rolle. Wer etwa Angst vor Arbeitslosigkeit, sozialer Ungleichheit oder politischen Entwicklungen hat, wünscht sich tendenziell weniger Kinder.
Nicht immer scheitert der Kinderwunsch am Geld. Oft fehlt schlicht die passende Beziehung. Etwa jede fünfte Frau zwischen 25 und 39 Jahren, die gerne eine Partnerschaft hätte, ist Single. Bei den Männern dieser Altersgruppe trifft das sogar auf fast jeden Dritten zu.
Gleichzeitig wollen nicht alle Menschen eine Beziehung oder Familie gründen. 16 Prozent der 18- bis 39-Jährigen geben ausdrücklich an, lieber alleinstehend zu bleiben. Neun Prozent wünschen sich keine Kinder.
Der Bericht zeigt auch, dass sich wichtige Lebensschritte weltweit zunehmend nach hinten verschieben. Viele junge Erwachsene werden erst mit Mitte bis Ende 20 von ihren Eltern unabhängig. Eine feste Partnerschaft folgt häufig mit Anfang bis Mitte 30, Kinder kommen oft erst danach.
"Mehr Möglichkeiten bedeuten nicht automatisch mehr Freiheit, das eigene Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten", erklärt UNFPA-Expertin Sabrina Juran. Grünen-Frauensprecherin Meri Disoski betont, dass es keinen vorgeschriebenen Lebensweg gebe. "Kein Lebensentwurf braucht Rechtfertigung", sagt sie.
Neben finanziellen Sorgen und fehlenden Partnerschaften rückt der Bericht auch die Gesundheit junger Menschen in den Mittelpunkt. In Österreich gilt insbesondere die Zunahme psychischer Erkrankungen seit der Corona-Pandemie als Herausforderung. Psychische Erkrankungen machen mittlerweile 19 Prozent der gesamten Krankheitslast bei Jugendlichen aus.
Die beteiligten Organisationen fordern deshalb, Gesundheit, Selbstbestimmung und Zukunftschancen junger Menschen stärker zu fördern.