i Mehrere Demonstrationen könnten am Freitag in Wien für Staus und Verkehrsbehinderungen sorgen. istock Tausende Jugendliche erwartet Gleich mehrere Demos – Wien droht Verkehrschaos Mehrere Demonstrationen könnten am Freitag in Wien für Staus und Verkehrsbehinderungen sorgen. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 08:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Wiener Innenstadt könnte es am Freitag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Grund dafür sind mehrere Protestaktionen, bei denen mehr Geld für Bildung, Klimaschutz und leistbares Wohnen gefordert wird. Allein am Nachmittag rechnen die Organisatoren mit über 1.000 Teilnehmern.

Die Aktionen sind Teil einer europaweiten Protestbewegung. Mehr als 50 Studierenden- und Jugendorganisationen sowie über 1.000 zivilgesellschaftliche Organisationen haben unter dem Motto "Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege!" zu Demonstrationen aufgerufen. Sie stellen sich damit gegen steigende Rüstungsausgaben und Militarisierung.

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Demonstranten ziehen zum Heldenplatz

In Wien beginnt der Protesttag um 10 Uhr mit einem Streik vor der Universität Wien am Schottentor. Um 15 Uhr versammeln sich weitere Teilnehmer am Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof. Anschließend führt der Demonstrationszug über die Mariahilfer Straße zum Heldenplatz.

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Unterstützt werden die Aktionen unter anderem von Attac, Fridays for Future, "Uni streikt!, Schule brennt!" und der Sozialistischen Jugend. Auch außerhalb der Bundeshauptstadt wird demonstriert: In Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Steyr sind ebenfalls Kundgebungen angekündigt.

Mehr Geld für Schulen gefordert

Die Protestierenden wollen vor allem höhere Bildungsausgaben erreichen. Julia Greiner von der Aktion kritischer Schüler*innen sieht die geplanten Investitionen in Rüstung kritisch: „Unsere Bildung hängt leider vor allem vom Geld ab. [...] Wenn die EU in den nächsten vier Jahren zusätzliche 800 Milliarden Euro Investitionen in Waffen ermöglichen möchte, fehlt dieses Geld bei Bildung, Gesundheit und Klimagerechtigkeit. Wir fordern Sicherheit durch Bildung statt durch Aufrüstung!”