i Regeln sollen verhindern, dass sich Nutzern schnell überschulden. Getty Images Neue Regeln ab sofort Klarna und Co.: Das ändert sich heute beim Bezahlen Wer mit Klarna einkauft oder in Raten zahlt, muss sich ab sofort auf neue Regeln einstellen. Selbst bei kleinen Beträgen wird künftig genauer geprüft. Von Österreich Heute 20.11.2026, 06:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schnell im Internet bestellen und erst in 30 Tagen bezahlen: Damit wird es ab Freitag (20. November) komplizierter. In Österreich treten strengere Regeln für Verbraucherkredite in Kraft. Betroffen sind auch beliebte Bezahldienste wie Klarna, Ratenkäufe und Null-Prozent-Finanzierungen.

Künftig müssen Anbieter genauer prüfen, ob sich Kunden ihre Einkäufe überhaupt leisten können. Das gilt sogar für Kleinkredite unter 200 Euro.

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Klarna und Co wollen genau wissen, wie viel du verdienst

Wer Klarna nutzt, muss sich auf zusätzliche Fragen einstellen. Der schwedische Bezahldienst verlangt künftig einen sogenannten Budgetcheck. Kunden müssen dabei angeben, wie viel Geld sie monatlich verdienen und welche Ausgaben sie haben.

In der Klarna-App erscheint bereits die Aufforderung: "Beantworte ein paar Fragen zu deinem Einkommen und Ausgaben".

Wer finanzielle Schwierigkeiten hat, könnte künftig Probleme bekommen, einen Kredit zu erhalten. Ist die Bonität schlecht oder bestehen Zweifel an der Rückzahlung, darf die Finanzierung nicht vergeben werden.

Manche Shops könnten Ratenzahlung streichen

Auch für Onlinehändler haben die neuen Vorschriften Folgen. Der Handelsverband rechnet damit, dass manche Shops ihre Möglichkeiten zum späteren Bezahlen einschränken werden.

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Der Grund: Selbst bei kostenlosen Rechnungskäufen können künftig zusätzliche Prüfungen notwendig werden. Das bedeutet mehr Aufwand für die Händler. Ein generelles Aus für Ratenzahlungen und Rechnungskäufe erwartet der Handelsverband allerdings nicht.

Mehr Rechte, wenn das Geld knapp wird

Die neuen Regeln bringen auch Vorteile für Kreditnehmer. Wer mit seinen Zahlungen in Rückstand gerät, soll von seiner Bank frühzeitig passende Lösungen angeboten bekommen.

Außerdem müssen Banken bei Krediten mit variablen Zinsen besser informieren. Bestimmte Haustürgeschäfte, bei denen etwa ältere Menschen zu überteuerten Anschaffungen gedrängt werden, sind künftig verboten.

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Werden Kredite jetzt teurer?

Nicht unbedingt. Der Bankenberater zeb erwartet keinen generellen Preisanstieg. Automatisierte Abläufe und künstliche Intelligenz könnten den zusätzlichen Aufwand ausgleichen.

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) erhält außerdem neue Kontrollbefugnisse. Sie soll künftig genauer überprüfen, ob Banken die gesetzlichen Vorgaben bei der Kreditvergabe einhalten.

Wie viel Geld dabei im Spiel ist, zeigen aktuelle Zahlen: Ende 2025 hatten Österreicher bei heimischen Banken Verbraucherkredite in Höhe von insgesamt 22,5 Milliarden Euro offen. Das waren 6,8 Prozent mehr als im Jahr davor.

Der Grund für die strengeren Regeln: Die EU will verhindern, dass sich Konsumenten beim Einkaufen auf Pump verschulden. Gerade bei Diensten wie Klarna ist es einfach, mehrere Bestellungen auf später zu verschieben. Was zunächst nach kleinen Beträgen aussieht, kann sich schnell summieren. Deshalb sollen Anbieter künftig genauer prüfen, ob sich Kunden die Zahlungen überhaupt leisten können.