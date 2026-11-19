Schwere Erkrankungen durch Samenspenden: Ein internationaler Fall beschäftigt nun auch Österreichs Gesundheitsbehörden. Mehrere Kinder könnten genetische Veränderungen ihrer Spender geerbt haben, die lebensbedrohliche Folgen haben können. Das berichtet die "Krone".
Betroffen ist unter anderem eine Familie, die durch künstliche Befruchtung Zwillinge bekommen hat. Bei einem der Kinder wurde inzwischen eine genetisch bedingte Herzrhythmusstörung festgestellt. Im schlimmsten Fall kann das Herz dadurch plötzlich stehen bleiben.
Für Aufsehen sorgt ein mittlerweile gesperrter Samenspender aus Dänemark. Ohne davon zu wissen, trug er eine Genmutation mit hohem Krebsrisiko in sich. Europaweit zeugte er mindestens 197 Kinder, einige sind bereits erkrankt.
Auch in Österreich stehen ausländische Spender im Fokus. Einzelne Männer sollen hierzulande zehn oder mehr Kinder gezeugt haben, obwohl gesetzliche Grenzen gelten. Offenbar belieferten ausländische Samenbanken mehrere heimische Kinderwunschkliniken, ohne dass diese voneinander wussten. Eine zentrale staatliche Erfassung der Kinder pro Spender fehlt bislang.
Am 13. November warnte das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) vor einem weiteren Spender der European Sperm Bank. Bei dem Mann mit der Kennnummer 8306 wurde eine genetische Variante festgestellt, die mit Alpha-1-Antitrypsin-Mangel zusammenhängt. Er wurde gesperrt, eine Ausnahme besteht für Geschwisterkinder.
Insgesamt veröffentlichte das BASG seit 2017 bereits 94 Warnungen zu gesperrten Spendern. Ob deren Samen verwendet und alle betroffenen Familien verständigt wurden, lässt sich behördlich nicht nachvollziehen.
Ab 2027 soll ein geplantes zentrales Register für Samen- und Eizellenspenden mehr Kontrolle ermöglichen, bestätigte das Gesundheitsministerium gegenüber der "Krone".