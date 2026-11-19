i Ein Samenspender-Skandal alarmiert Österreich. Mehrere Kinder könnten durch vererbte Gendefekte schwer erkranken. istock Gefährliche Gendefekte Samenspender-Skandal erschüttert jetzt Österreich Ein Samenspender-Skandal alarmiert Österreich. Mehrere Kinder könnten durch vererbte Gendefekte schwer erkranken. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 21:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwere Erkrankungen durch Samenspenden: Ein internationaler Fall beschäftigt nun auch Österreichs Gesundheitsbehörden. Mehrere Kinder könnten genetische Veränderungen ihrer Spender geerbt haben, die lebensbedrohliche Folgen haben können. Das berichtet die "Krone".

Betroffen ist unter anderem eine Familie, die durch künstliche Befruchtung Zwillinge bekommen hat. Bei einem der Kinder wurde inzwischen eine genetisch bedingte Herzrhythmusstörung festgestellt. Im schlimmsten Fall kann das Herz dadurch plötzlich stehen bleiben.

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Däne zeugte mindestens 197 Kinder

Für Aufsehen sorgt ein mittlerweile gesperrter Samenspender aus Dänemark. Ohne davon zu wissen, trug er eine Genmutation mit hohem Krebsrisiko in sich. Europaweit zeugte er mindestens 197 Kinder, einige sind bereits erkrankt.

Auch in Österreich stehen ausländische Spender im Fokus. Einzelne Männer sollen hierzulande zehn oder mehr Kinder gezeugt haben, obwohl gesetzliche Grenzen gelten. Offenbar belieferten ausländische Samenbanken mehrere heimische Kinderwunschkliniken, ohne dass diese voneinander wussten. Eine zentrale staatliche Erfassung der Kinder pro Spender fehlt bislang.

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Schon 94 Warnungen veröffentlicht

Am 13. November warnte das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) vor einem weiteren Spender der European Sperm Bank. Bei dem Mann mit der Kennnummer 8306 wurde eine genetische Variante festgestellt, die mit Alpha-1-Antitrypsin-Mangel zusammenhängt. Er wurde gesperrt, eine Ausnahme besteht für Geschwisterkinder.

Insgesamt veröffentlichte das BASG seit 2017 bereits 94 Warnungen zu gesperrten Spendern. Ob deren Samen verwendet und alle betroffenen Familien verständigt wurden, lässt sich behördlich nicht nachvollziehen.

Ab 2027 soll ein geplantes zentrales Register für Samen- und Eizellenspenden mehr Kontrolle ermöglichen, bestätigte das Gesundheitsministerium gegenüber der "Krone".