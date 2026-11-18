i Resistente Keime werden in Europa zum wachsenden Problem. iStock/Manjurul Experten schlagen Alarm Gefährliche Keime – Antibiotika versagen immer häufiger Sie sind unsichtbar, aber gefährlich: Immer mehr Bakterien trotzen Antibiotika. In Europa steigen die Infektionszahlen teils deutlich. Von Heute Life 18.11.2026, 12:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Antibiotikum soll helfen, wenn gefährliche Bakterien den Körper angreifen. Doch was passiert, wenn das Medikament plötzlich nicht mehr wirkt? Dieses Szenario bereitet Europas Gesundheitsexperten zunehmend Sorgen. Immer mehr Krankheitserreger entwickeln Resistenzen gegen wichtige Antibiotika. Die europäische Gesundheitsbehörde ECDC schlägt deshalb Alarm.

Infektionen nehmen deutlich zu

Besonders besorgniserregend ist die Entwicklung in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen. Dort breiten sich Bakterien aus, gegen die immer weniger Medikamente helfen. Wie ernst die Lage ist, zeigen die Zahlen zu Klebsiella pneumoniae. Blutstrominfektionen mit bestimmten resistenten Varianten dieses Erregers sind um 72 Prozent gestiegen. Eigentlich wollte die EU solche Infektionen bis 2030 um fünf Prozent reduzieren.

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Auch Infektionen mit mehrfach resistenten E.-coli-Bakterien nehmen zu. Gelangen solche Erreger ins Blut, können sie eine lebensbedrohliche Sepsis auslösen.

Rendi-Wagner warnt vor gefährlichem Trend

ECDC-Direktorin Pamela Rendi-Wagner sieht dringenden Handlungsbedarf. Bei mehreren europäischen Zielen zur Eindämmung von Antibiotikaresistenzen liege man weiterhin zurück, erklärte sie. Zwar werden in Europa inzwischen etwas weniger Antibiotika eingesetzt. Der Verbrauch lag 2025 laut ECDC um fünf Prozent unter dem Niveau von 2019. Doch das reicht bei Weitem nicht: Bis 2030 soll der Einsatz um insgesamt 20 Prozent sinken.

Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor den Folgen zunehmender Resistenzen. Ohne wirksame Gegenmaßnahmen könnten künftig weltweit Millionen Menschen an Infektionen sterben, die sich bislang behandeln lassen.

Besonders bei Kindern ist Vorsicht geboten

Die Gesundheitsbehörde appelliert deshalb an einen verantwortungsvollen Umgang mit Antibiotika. Das gilt insbesondere bei Kindern: Viele typische Kinderkrankheiten werden durch Viren verursacht. Gegen diese sind Antibiotika wirkungslos. Eine unnötige Einnahme kann hingegen dazu beitragen, dass Bakterien widerstandsfähiger werden. Antibiotika sollten daher nur nach ärztlicher Verschreibung und genau nach Anweisung eingenommen werden.

Neue Technik macht Hoffnung

Trotz der alarmierenden Entwicklung gibt es Fortschritte. Moderne Untersuchungen des Erbguts ermöglichen es, resistente Bakterien schneller zu erkennen und ihre Verbreitung genauer nachzuverfolgen. Dadurch können Gesundheitseinrichtungen früher reagieren, Infektionsketten unterbrechen und Behandlungen gezielter auswählen.