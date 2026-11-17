i Neue Zelltherapien könnten die Krebsbehandlung künftig weiter verbessern. iStock/rightdx MedUni Wien Wiener Forschern gelingt Durchbruch bei Zell-Markierung Ein Ansatz aus Wien könnte die Entwicklung von Zelltherapien erleichtern. Forscher haben einen Marker entwickelt, der Zellen sichtbar machen soll. Von Heute Life 17.11.2026, 15:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie sollen Krebs bekämpfen, kranke Zellen ersetzen oder beschädigtes Gewebe reparieren. Doch was passiert eigentlich mit therapeutischen Zellen, sobald sie im Körper angekommen sind? Das lässt sich bisher nur schwer verfolgen. Forschern aus Wien ist nun ein vielversprechender Schritt gelungen: Sie haben einen radioaktiven Marker entwickelt, der solche Zellen künftig sichtbar machen könnte.

Neuer Marker soll Zellen sichtbar machen

Wissenschaftler der Medizinischen Universität Wien und der Universität Wien haben gemeinsam eine Verbindung entwickelt, die der medizinischen Bildgebung neue Möglichkeiten eröffnen könnte. Der Marker trägt den Namen ⁶⁸GaPW₁₁ und funktioniert anders als viele bisherige Substanzen. Während diese häufig an bestimmte Rezeptoren auf der Zelloberfläche gebunden sein müssen, kommt die neue Verbindung ohne eine solche Andockstelle aus.

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Stattdessen lagert sich der Marker an die Zellmembran an und gelangt anschließend ins Zellinnere. Dort kann er sich anreichern. In Laborversuchen mit Säugetierzellen wurde die neue Substanz sogar stärker aufgenommen als die untersuchten Vergleichsstoffe.

Was das für die Krebsmedizin bedeuten könnte

Besonders interessant ist die Entdeckung für sogenannte Zelltherapien. Dabei werden lebende Zellen gezielt eingesetzt, um Krankheiten zu behandeln. Schon heute kommen etwa bei bestimmten Krebserkrankungen speziell aufbereitete Immunzellen zum Einsatz, die Tumorzellen angreifen sollen. Eine entscheidende Frage bleibt jedoch: Wo landen diese Zellen nach der Behandlung? Erreichen sie tatsächlich ihr Ziel? Und wie lange bleiben sie dort?

Hier könnte der neue Marker nun helfen. Durch seine radioaktive Markierung wäre es möglicherweise möglich, die Zellen mithilfe der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) im Körper aufzuspüren. Das Verfahren macht die Verteilung radioaktiver Substanzen sichtbar und wird bereits in der medizinischen Diagnostik eingesetzt.

Wiener Forscher sprechen von Meilenstein

Entwickelt wurde der Marker im Rahmen einer gemeinsamen Forschungseinrichtung von MedUni Wien und Uni Wien. Studienleiterin Annette Rompel von der Universität Wien bezeichnet die Ergebnisse als wichtigen Meilenstein. Besonders spannend sei, dass sich damit eine neue Klasse vollständig anorganischer radioaktiver Markierungsstoffe erschließen könnte.

Auch bei der Herstellung zeigte die Verbindung vielversprechende Eigenschaften: Sie ließ sich mit hoher Reinheit produzieren und blieb während der radioaktiven Markierung stabil. Die Ergebnisse wurden im renommierten Fachjournal "Angewandte Chemie International Edition" veröffentlicht.