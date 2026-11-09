i Du hast Schulden? Die Mahnungen treffen laufend ein? Dann wird es Zeit, das Schuldenproblem aktiv anzugehen. Die FSW Schuldenberatung steht dir dabei zur Seite. Foto: FSW Neuanfang ohne Schulden Schulden? Dein erster Schritt kann vieles verändern Mit Schulden bist du nicht allein. Die FSW Schuldenberatung berät und unterstützt bei Schuldenproblemen – kostenlos und vertraulich. Von FSW Schuldenberatung 09.11.2026, 16:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Der Stapel mit den Rechnungen wächst, das Konto ist im Minus und beim nächsten Brief wird dir schon mulmig? Wer Schulden hat, kennt das Gefühl vermutlich: Man möchte einfach nicht mehr hinschauen.

Doch um etwas zu verändern, braucht es zuerst eine ehrliche Bestandsaufnahme: Ich habe ein Problem – und ich möchte es angehen. Das kostet Überwindung. Du musst noch keine Lösung kennen, um dir Unterstützung zu holen. Melde dich bei der FSW Schuldenberatung und kläre, wie du dich auf dein Beratungsgespräch vorbereiten kannst.

Das Wichtigste dabei ist, dass der erste Schritt von dir ausgeht. Du ergreifst die Initiative und kontaktierst die FSW Schuldenberatung.

Im Video erfährst du mehr darüber:

Mut fassen und selbst aktiv werden

Im Video der FSW Schuldenberatung heißt es: "Schuldenfreiheit beginnt dort, wo Menschen den Mut fassen, ihre Situation aktiv zu verändern." Du brauchst dich für deine Schulden nicht zu schämen und darfst dir Unterstützung holen.

Die FSW Schuldenberatung unterstützt Wienerinnen und Wiener bei Schuldenproblemen kostenlos und vertraulich. Egal, ob dich unbezahlte Raten belasten oder du längst den Überblick verloren hast: Du darfst und solltest dich melden, bevor dir der Schuldenberg über den Kopf wächst.

Wie Schulden entstehen können?

Schulden können unterschiedliche Ursachen haben: einen Jobverlust, eine Trennung, steigende Lebenskosten oder Ausgaben, die sich irgendwann nicht mehr stemmen lassen.

Entscheidend ist, was du jetzt tust. Die Beraterinnen und Berater des Fonds Soziales Wien begleiten dich mit ihrem Wissen. Unterlagen zusammentragen, Termine wahrnehmen und vereinbarte Maßnahmen umsetzen: Dafür braucht es deine Mitarbeit.

Der erste Termin bei der FSW Schuldenberatung: Zuerst folgt eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation. Foto: FSW

Was passiert bei der FSW Schuldenberatung?

Der erste Kontakt ist gemacht. Und dann? Gemeinsam wird aus offenen Fragen ein Überblick über deine Situation. Darauf bauen die nächsten Schritte auf.

1 Die finanzielle Lage klären Wie viel Geld kommt monatlich herein? Was brauchst du zum Leben? Bei wem bestehen Schulden und wie hoch sind sie? Gemeinsam schaut ihr auf Einnahmen, Ausgaben und offene Forderungen.



Hilfreich sind Kontoauszüge, Einkommensnachweise, Rechnungen und Mahnungen. Auch wenn dir noch Unterlagen fehlen oder du den Überblick verloren hast, kannst du Unterstützung bekommen.

2 Das Wichtigste zuerst absichern Miete, Strom und Heizung müssen gesichert sein. Auch Unterhaltspflichten und offene Strafen sind besonders wichtig. Die Beratung hilft dir, dringende Zahlungen zu erkennen und Prioritäten zu setzen. Gleichzeitig wird geprüft, wo du Ausgaben senken kannst und ob etwa Beihilfen dein Einkommen verbessern könnten.

3 Eine passende Lösung erarbeiten FSW Schuldenberatung bespricht mit dir Wege zur Schuldenregulierung. Dazu können leistbare Zahlungsvereinbarungen gehören. Wenn die Schulden nicht mehr bewältigbar sind, wird auch geklärt, ob ein Privatkonkurs infrage kommt. Welche Lösung passt, hängt von deiner persönlichen Situation ab. Was ist mit deinem Budget tatsächlich möglich? Diebespricht mit dir Wege zur Schuldenregulierung. Dazu können leistbare Zahlungsvereinbarungen gehören. Wenn die Schulden nicht mehr bewältigbar sind, wird auch geklärt, ob ein Privatkonkurs infrage kommt. Welche Lösung passt, hängt von deiner persönlichen Situation ab.

4 Nicht aufgeben und dranbleiben Die Begleitung endet nicht mit dem ersten Gespräch. Du bekommst Unterstützung bei den weiteren Schritten und kannst Fragen klären. Gleichzeitig bleibst du selbst gefragt: Vereinbarungen einhalten, Veränderungen ansprechen und keine neuen Schulden machen gehören dazu. Ein tragfähiger Weg braucht ein Budget, mit dem du im Alltag auskommst.



Wichtig: Die gesamte Beratung und Begleitung ist kostenlos – auch nach dem Erstgespräch.

Kontoauszüge, Einkommensnachweise, Rechnungen, Mahnungen – diese Unterlagen sind wichtig, um deine finanzielle Lage zu klären und notwendige Schritte für ein schuldenfreies Leben zu setzen. Foto: FSW

Dos und Don’ts für deine Finanzen

Auch im Alltag lässt sich einiges tun, um Geld besser einzuteilen und neue Schulden zu vermeiden. Diese Regeln helfen dir dabei:

– Hinschauen statt verdrängen: Öffne deine Post, kontrolliere regelmäßig dein Konto und reagiere auf Mahnungen sowie gerichtliche Schreiben. Hole dir bei Unklarheiten rasch Beratung.

– Mit einem Haushaltsplan rechnen: Notiere Einnahmen und Ausgaben möglichst vollständig. Auch kleine Beträge zählen. Plane zuerst notwendige Kosten ein und schau, was danach tatsächlich übrig bleibt.

– Geld bewusst einteilen: Lege für Lebensmittel oder Freizeit ein fixes Budget fest. Wer mag, verteilt Bargeld auf beschriftete Kuverts. Ist das Freizeitbudget aufgebraucht, müssen weitere Ausgaben warten.

– Erst sparen, dann kaufen: Wenn dein Budget es zulässt, lege Geld für größere Anschaffungen und unerwartete Ausgaben zurück. Vergleiche Preise und schlafe vor einem spontanen Kauf eine Nacht darüber.

– Neue Schulden vermeiden: "Jetzt kaufen, später zahlen" und zusätzliche Ratenkäufe belasten dein künftiges Budget. Auch ein Kontoüberzug ist geliehenes Geld und kann teuer werden.

– Hilfe früh annehmen: Warte nicht darauf, dass sich die Lage von selbst bessert. Je früher du dich mit deinen Finanzen beschäftigst, desto früher kannst du gemeinsam mit der Beratung die nächsten Schritte klären.

Dein erster Schritt beginnt hier

Du möchtest etwas ändern? Vereinbare online unter schuldenberatung.wien einen Beratungstermin oder rufe unter 01 24 5 24 – 60 100 an.

Eine erste Orientierung bietet auch das kostenlose Webinar "Schulden Erstinfo". Dort erfährst du, was du schon vor deinem persönlichen Gespräch tun kannst. Du musst den Weg noch nicht kennen. Es reicht, ihn jetzt beginnen zu wollen.

Was macht die FSW Schuldenberatung? Die FSW Schuldenberatung unterstützt in Wien wohnende Privatpersonen kostenlos und vertraulich auf ihrem Weg aus den Schulden. Gemeinsam mit erfahrenen Beraterinnen und Beratern werden Einnahmen, Ausgaben und offene Forderungen geordnet und passende Lösungen erarbeitet. Eigene Mitarbeit von größter Bedeutung Bei Bedarf unterstützt die FSW Schuldenberatung auch bei der Vorbereitung eines Privatkonkurses und begleitet im Verfahren. Entscheidend ist die eigene Mitarbeit: Wer Hilfe sucht, muss bereit sein, seine finanzielle Situation offenzulegen und vereinbarte Schritte umzusetzen. Begleitung zu einem Leben ohne Schulden Die FSW Schuldenberatung übernimmt keine Schulden und vergibt keine Kredite – sie hilft dabei, die Finanzen wieder selbst in den Griff zu bekommen. Termine können online oder telefonisch unter 01/24 5 24 – 60 100 vereinbart werden.

Dieser Artikel beruht auf einer Medienkooperation mit HEUTE und ist mit finanzieller Unterstützung des Fonds Soziales Wien entstanden.

Weitere Informationen zum Fonds Soziales Wien (FSW): https://www.heute.at/sozialesicherheitwien