i Unser Körper kann Vitamin C nicht selbst herstellen. iStock/szakalikus Mythos entzaubert So viel bringt Vitamin C bei Erkältung wirklich Vitamin C gilt als Wundermittel gegen Erkältungen. Doch die wissenschaftliche Evidenz zeigt: Der Effekt ist weit geringer, als viele glauben. Von Heute Life 16.11.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gerade in der kalten Jahreszeit greifen viele zu Vitamin-C-Präparaten, um ihr Immunsystem zu stärken. Den Ruf als Erkältungsmittel verdankt das Vitamin vor allem dem US-Chemiker Linus Pauling, der 1970 täglich ein bis zwei Gramm empfahl.

Unser Körper braucht Vitamin C tatsächlich – er kann es nicht selbst herstellen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für Frauen 95 Milligramm am Tag, für Männer 110. Doch ein Mangel ist in unseren Breiten sehr selten, weil sich der Bedarf gut durch Obst und Gemüse decken lässt.

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Ob Vitamin C wirklich vor Erkältungen schützt, hat eine Cochrane-Übersichtsarbeit untersucht, schreibt Quarks.de. Das Team wertete knapp 30 Studien mit gut 11.000 Teilnehmern aus. Das Ergebnis: Ein klarer Schutz vor Erkältungen ist nicht belegt.

Nur bei Extrembelastung ein kleiner Effekt

Wer regelmäßig mindestens ein Gramm Vitamin C am Tag einnimmt, kann seine Erkältungssymptome möglicherweise leicht abmildern. Wer allerdings erst damit anfängt, wenn die Erkältung schon da ist, profitiert kaum davon. Studien zeigten einen kleinen Effekt nur bei Menschen unter extremer körperlicher Belastung, etwa bei Marathonläufern.

Auch Kombipräparate mit Vitamin C und Zink sind beliebt. Ein Zusatznutzen gegenüber den Einzelstoffen ist aber nicht belegt. Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt bei Präparaten höchstens 250 Milligramm Vitamin C und 6,5 Milligramm Zink pro Tag.

Was bei Erkältung wirklich hilft

Meist klingt eine Erkältung nach ein bis zwei Wochen von selbst ab. Gegen die Beschwerden können Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Paracetamol helfen. Abschwellende Nasensprays sind ebenfalls eine Option, sollten aber nicht länger als eine Woche verwendet werden.

Diese 5 Lebensmittel helfen bei Erkältungen wahre Wunder i ?

Wer sich ausgewogen ernährt, braucht in der Regel kein zusätzliches Vitamin C. Teure "natürliche" Präparate sind übrigens nicht besser als synthetische – chemisch sind sie identisch. Besser ist es, auf eine vitaminreiche Ernährung zu setzen: Schon eine halbe rote Paprika und ein Glas Orangensaft liefern mehr als den Tagesbedarf.