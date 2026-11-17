Der Duft von gebrannten Mandeln liegt in der Luft, aus den Lautsprechern erklingen Weihnachtslieder und in den Händen dampft der erste Punsch. Die Christkindlmärkte locken wieder Tausende Besucher an. Doch zwischen funkelnden Lichtern und festlicher Stimmung lauern auch unsichtbare Mitbringsel: Krankheitserreger, die einem die Weihnachtsfreude ordentlich verderben können.
Wo sich Menschen dicht an dicht drängen, gemeinsam essen und dieselben Gegenstände berühren, können sich Keime leicht verbreiten. Dabei sind es oft ausgerechnet die Dinge, über die wir beim gemütlichen Marktbesuch kaum nachdenken.
Auf den Weihnachtsmarkt verzichten muss deshalb niemand. Schon einfache Vorsichtsmaßnahmen helfen, das Infektionsrisiko zu senken. Wasche dir vor dem Essen möglichst die Hände oder verwende unterwegs ein geeignetes Desinfektionsmittel. Achte auf sauberes Geschirr, hygienische Essensstände und ausreichend erhitzte Speisen. Und wer selbst krank ist, bleibt besser zu Hause.