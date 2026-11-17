i Zwischen Punschhäferln, Essensständen und Menschenmengen können sich Keime verbreiten. iStock 5 Hotspots Auf dem Christkindlmarkt lauern hier die meisten Keime Tausende Menschen, dampfender Punsch und volle Essensstände: Auf Weihnachtsmärkten haben auch Krankheitserreger leichtes Spiel. Von Heute Life 17.11.2026, 13:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Duft von gebrannten Mandeln liegt in der Luft, aus den Lautsprechern erklingen Weihnachtslieder und in den Händen dampft der erste Punsch. Die Christkindlmärkte locken wieder Tausende Besucher an. Doch zwischen funkelnden Lichtern und festlicher Stimmung lauern auch unsichtbare Mitbringsel: Krankheitserreger, die einem die Weihnachtsfreude ordentlich verderben können.

Wo sich Menschen dicht an dicht drängen, gemeinsam essen und dieselben Gegenstände berühren, können sich Keime leicht verbreiten. Dabei sind es oft ausgerechnet die Dinge, über die wir beim gemütlichen Marktbesuch kaum nachdenken.

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1 Punschhäferl Ein heißer Punsch wärmt die Hände und gehört für viele zum Christkindlmarkt einfach dazu. Doch die beliebten Mehrweghäferl können zur Keimquelle werden, wenn sie zwischen zwei Gästen nicht gründlich gereinigt werden. Vor allem bei großem Andrang muss es an den Ständen schnell gehen. Werden die Tassen nur kurz ausgespült, können Rückstände zurückbleiben. Eine geeignete gewerbliche Spülmaschine mit passendem Reinigungsprogramm sorgt dagegen für eine zuverlässigere Hygiene

2 Stehtische Hier wird der Punsch abgestellt, dort landet ein Klecks Senf und zwischendurch stützen sich unzählige Besucher mit den Händen ab. Stehtische gehören zu den meistberührten Flächen auf Weihnachtsmärkten. Problematisch wird es, wenn verschmutzte Oberflächen mit einem bereits benutzten, feuchten Tuch abgewischt werden. Statt Keime zuverlässig zu entfernen, können diese dadurch weiterverteilt werden. Wer danach mit ungewaschenen Händen zu den gebrannten Mandeln greift, kann Krankheitserreger aufnehmen.

3 Bargeld & Fingerfood Schnell ein paar Münzen aus der Geldbörse holen, das Wechselgeld einstecken und anschließend herzhaft in die Bratwurst beißen. Was völlig harmlos klingt, kann Keime von den Händen direkt zum Mund befördern. Denn Bargeld, Geländer und andere häufig berührte Gegenstände können mit Mikroorganismen verunreinigt sein. Auch beim Verkauf ist Hygiene entscheidend: Wer kassiert und gleichzeitig unverpackte Lebensmittel anfasst, sollte eine Übertragung von Keimen durch geeignete Maßnahmen verhindern – etwa durch Zangen oder konsequente Händehygiene.

4 Essensstände Ob Bratwurst, Langos oder Kartoffelpuffer: Die kulinarischen Versuchungen gehören zum Weihnachtsmarktbesuch dazu. Doch bei der Zubereitung können Fehler unangenehme Folgen haben. Besonders bei Fleisch ist es wichtig, dass es ausreichend erhitzt wird. Andernfalls können Krankheitserreger wie Salmonellen oder Campylobacter zum Problem werden. Auch die Trennung von rohen und verzehrfertigen Lebensmitteln spielt eine wichtige Rolle. Werden dieselben Arbeitsgeräte ohne Reinigung verwendet, können Keime übertragen werden.

5 Menschenmengen Nicht nur Bakterien können den Marktbesuch verderben: In der Erkältungszeit verbreiten sich auch Atemwegsviren wie Influenza besonders dort, wo viele Menschen eng zusammenkommen. Vor allem in vollen, schlecht belüfteten Hütten kann das Ansteckungsrisiko steigen. Im Freien ist die Luftzirkulation meist besser, doch bei engem Kontakt sind Übertragungen weiterhin möglich.

Auf den Weihnachtsmarkt verzichten muss deshalb niemand. Schon einfache Vorsichtsmaßnahmen helfen, das Infektionsrisiko zu senken. Wasche dir vor dem Essen möglichst die Hände oder verwende unterwegs ein geeignetes Desinfektionsmittel. Achte auf sauberes Geschirr, hygienische Essensstände und ausreichend erhitzte Speisen. Und wer selbst krank ist, bleibt besser zu Hause.