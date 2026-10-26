i Einige sind wertvoll, aber die meisten 2-Euro-Stücke bleiben nur 2 Euro wert. iStock / Getty Images Fünf Tipps für den Verkauf 3.500 Euro für eine 2-Euro-Münze? Ein kleiner Schatz im Geldbeutel? Manche 2-Euro-Münzen erzielen auf eBay Höchstpreise. So findest du heraus, ob deine Münzen wertvoll sind. Von Heute Life 26.10.2026, 09:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Draußen wird es grau, drinnen wird es gemütlich - und plötzlich juckt es in den Fingern: Schrank ausmisten, Schubladen sortieren, Kleingeldglas leeren. Doch bevor du aussortierst, lohnt sich ein genauer Blick auf deine Münzen. Denn manche 2-Euro-Stücke sind bei Sammlern gerade richtig gefragt.

Aktuelle Zahlen der Verkaufsplattform eBay zeigen: Allein im August wurde im Schnitt alle zwei Minuten nach 2-Euro-Münzen gesucht. Verkäufern gelingen dabei Preise von bis zu 3.500 Euro - für eine einzige Münze.

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So erzielte etwa eine 2-Euro-Münze mit dem Motiv "Grace Kelly" aus Monaco 2007 stolze 3.500 Euro. Auch die Münze "800 Jahre Festung Monaco" von 2015 brachte 2.300 Euro ein. Eine zypriotische Gedenkmünze zum EU-Beitritt von 2024 wurde für 1.180 Euro verkauft.

Die irische Sonderprägung zu Ehren der Popband U2 ist auch bereits das 250-fache wert.

Eine neue 2-Euro-Münze sorgt für einen Sammler-Run. Die U2-Ausgabe war sofort ausverkauft und wird für Hunderte Euro gehandelt. coinsntreasures.com / Montage: Heute

Fehlprägungen sind besonders begehrt

Nicht nur Gedenkmünzen sind wertvoll: Auch Fehlprägungen können ordentlich Geld bringen. Eine italienische 2-Euro-Münze mit dem Motiv Dante Alighieri und einer sogenannten Spiegelei-Fehlprägung von 2004 erzielte 406 Euro.

Eine deutsche Fehlprägung von 2002 brachte immerhin 304 Euro. Das berichtet die "Brigitte".

Fünf Tipps für den Verkauf

Wer seine Münzen verkaufen möchte, sollte einiges beachten: Erstens niemals putzen oder polieren - das mindert den Sammlerwert. Zweitens Details prüfen: Ausgabeland, Jahrgang und Motiv kontrollieren.

Drittens den Zustand ehrlich bewerten und Kratzer oder Abnutzung transparent angeben. Viertens Verkaufspreise vergleichen - orientiere dich an bereits verkauften Münzen, nicht an Wunschpreisen. Fünftens gut fotografieren und sicher versenden.

Fazit: Nicht jede Münze ist ein Lottogewinn. Die meisten 2-Euro-Stücke sind genau zwei Euro wert. Aber der Blick ins Kleingeld lohnt sich trotzdem - vielleicht schlummert ja ein kleiner Schatz in deiner Geldbörse.