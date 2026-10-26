3.500 Euro für eine 2-Euro-Münze?

Draußen wird es grau, drinnen wird es gemütlich - und plötzlich juckt es in den Fingern: Schrank ausmisten, Schubladen sortieren, Kleingeldglas leeren. Doch bevor du aussortierst, lohnt sich ein genauer Blick auf deine Münzen. Denn manche 2-Euro-Stücke sind bei Sammlern gerade richtig gefragt.
Aktuelle Zahlen der Verkaufsplattform eBay zeigen: Allein im August wurde im Schnitt alle zwei Minuten nach 2-Euro-Münzen gesucht. Verkäufern gelingen dabei Preise von bis zu 3.500 Euro - für eine einzige Münze.
So erzielte etwa eine 2-Euro-Münze mit dem Motiv "Grace Kelly" aus Monaco 2007 stolze 3.500 Euro. Auch die Münze "800 Jahre Festung Monaco" von 2015 brachte 2.300 Euro ein. Eine zypriotische Gedenkmünze zum EU-Beitritt von 2024 wurde für 1.180 Euro verkauft.
Die irische Sonderprägung zu Ehren der Popband U2 ist auch bereits das 250-fache wert.
Nicht nur Gedenkmünzen sind wertvoll: Auch Fehlprägungen können ordentlich Geld bringen. Eine italienische 2-Euro-Münze mit dem Motiv Dante Alighieri und einer sogenannten Spiegelei-Fehlprägung von 2004 erzielte 406 Euro.
Eine deutsche Fehlprägung von 2002 brachte immerhin 304 Euro. Das berichtet die "Brigitte".
Wer seine Münzen verkaufen möchte, sollte einiges beachten: Erstens niemals putzen oder polieren - das mindert den Sammlerwert. Zweitens Details prüfen: Ausgabeland, Jahrgang und Motiv kontrollieren.
Drittens den Zustand ehrlich bewerten und Kratzer oder Abnutzung transparent angeben. Viertens Verkaufspreise vergleichen - orientiere dich an bereits verkauften Münzen, nicht an Wunschpreisen. Fünftens gut fotografieren und sicher versenden.
Fazit: Nicht jede Münze ist ein Lottogewinn. Die meisten 2-Euro-Stücke sind genau zwei Euro wert. Aber der Blick ins Kleingeld lohnt sich trotzdem - vielleicht schlummert ja ein kleiner Schatz in deiner Geldbörse.