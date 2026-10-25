i Was wird im kommenden Jahr mit Ruffy passieren? IMAGO/Depositphotos Nach jahrelangen Gerüchten Es ist fix – "One Piece" kommt endlich zu "Fortnite" Darauf haben Fans jahrelang gewartet! Jetzt ist es offiziell: Die Strohhutbande aus "One Piece" hält Einzug in die Welt von "Fortnite". Von Heute Entertainment 25.10.2026, 14:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ruffy, Zorro und Co. könnten schon bald auf der berühmten "Fortnite"-Insel für ordentlich Wirbel sorgen. Denn was bislang nur Gegenstand zahlreicher Gerüchte und Leaks war, ist jetzt tatsächlich bestätigt: "Fortnite" und "One Piece" machen gemeinsame Sache.

Am 24. Oktober veröffentlichte der offizielle "Fortnite"-Account auf X einen kurzen Teaser. Dazu gab es lediglich drei Strohhut-Emojis – eine eindeutige Anspielung auf die Piratenbande von Monkey D. Ruffy.

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Legendäres Piratenschiff taucht auf

Das nur wenige Sekunden lange Video hat es in sich. Zu sehen ist ein Schiff, das aus dem Nebel einer nächtlichen Szenerie auftaucht. Besonders auffällig ist der Schafskopf am Bug.

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Für "One Piece"-Fans ist sofort klar, worauf die Bilder anspielen: die Flying Lamb, im japanischen Original als "Going Merry" bekannt. Das Schiff begleitete die Strohhutbande durch zahlreiche Abenteuer und hat für viele Anhänger der Serie einen besonderen emotionalen Stellenwert.

Am Ende des Clips erscheinen schließlich die Logos von "Fortnite" und "One Piece" nebeneinander. Damit ist die Zusammenarbeit erstmals offiziell bestätigt.

Welche Figuren kommen ins Spiel?

Die Ankündigung erfolgt kurz vor dem Start der neuen "Fortnite"-Mini-Saison "Treasure Hunters", die am 1. November beginnen soll.

Welche "One Piece"-Figuren tatsächlich als spielbare Skins erscheinen, hat Entwickler Epic Games allerdings noch nicht verraten. Auch zu Preisen und möglichen Spezialfähigkeiten gibt es bislang keine offiziellen Informationen.

Fans hoffen natürlich besonders auf Monkey D. Ruffy, Lorenor Zorro und Nami. Ob die drei tatsächlich dabei sind, bleibt vorerst offen.