Startseite Life Digital
WhatsApp
WhatsApp
Glomex
Geplante Nachrichten

WhatsApp bekommt ewig lange ersehntes Feature

Der beliebte Messenger testet eine Funktion, die Nutzer schon lange vermissen: das zeitverzögerte Versenden von Nachrichten auf dem iPhone.
Von Digital Heute
23.10.2026, 21:10
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Apple hat es mit iMessage vorgemacht, jetzt zieht WhatsApp nach. Der grüne Messenger testet derzeit in einer Beta-Version die Möglichkeit, Nachrichten für einen späteren Zeitpunkt einzuplanen.

So befreist du WhatsApp vom größten Speicherfresser

Die Bedienung ist denkbar einfach: Du schreibst deine Nachricht wie gewohnt und tippst dann lange auf den grünen Sende-Button mit dem weißen Papierflieger. Es öffnet sich ein Kalender, in dem du Datum und Uhrzeit für den Versand festlegen kannst.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie "Macwelt" unter Berufung auf den Blog WABetainfo berichtet, können Nachrichten zwischen zehn Minuten und zwei Wochen im Voraus geplant werden. Auch Fotos, Videos und Links werden unterstützt – allerdings muss jedes Medium einzeln geplant werden.

Verschlüsselung bleibt aktiv

Die geplanten Nachrichten sind laut den Angaben durch die durchgehende Verschlüsselung geschützt. Bis zum tatsächlichen Versand kannst du eine geplante Nachricht jederzeit löschen – der Empfänger bekommt sie dann nie zu sehen.

Auch interessant

Kaum einer kennt diesen praktischen WhatsApp-Trick
WhatsApp testet überraschend drei Konten gleichzeitig
WhatsApp: Telefonieren ohne Account kommt

Wann das Feature für alle Nutzer ausgerollt wird, ist noch unklar. Da auch die Android-Version bereits an einer vergleichbaren Funktion arbeitet, könnten geplante Nachrichten schon bald für alle verfügbar sein.

red, 23.10.2026, 21:10
Mehr zum Thema
Whatsapp Messenger App Smartphone

Weiterlesen

Weitere Storys
Android
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote