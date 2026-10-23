i WhatsApp Glomex Geplante Nachrichten WhatsApp bekommt ewig lange ersehntes Feature Der beliebte Messenger testet eine Funktion, die Nutzer schon lange vermissen: das zeitverzögerte Versenden von Nachrichten auf dem iPhone. Von Digital Heute 23.10.2026, 21:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Apple hat es mit iMessage vorgemacht, jetzt zieht WhatsApp nach. Der grüne Messenger testet derzeit in einer Beta-Version die Möglichkeit, Nachrichten für einen späteren Zeitpunkt einzuplanen.

Die Bedienung ist denkbar einfach: Du schreibst deine Nachricht wie gewohnt und tippst dann lange auf den grünen Sende-Button mit dem weißen Papierflieger. Es öffnet sich ein Kalender, in dem du Datum und Uhrzeit für den Versand festlegen kannst.

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Wie "Macwelt" unter Berufung auf den Blog WABetainfo berichtet, können Nachrichten zwischen zehn Minuten und zwei Wochen im Voraus geplant werden. Auch Fotos, Videos und Links werden unterstützt – allerdings muss jedes Medium einzeln geplant werden.

Wenn du willst, ist WhatsApp jetzt nicht mehr grün i ?

Verschlüsselung bleibt aktiv

Die geplanten Nachrichten sind laut den Angaben durch die durchgehende Verschlüsselung geschützt. Bis zum tatsächlichen Versand kannst du eine geplante Nachricht jederzeit löschen – der Empfänger bekommt sie dann nie zu sehen.

Wann das Feature für alle Nutzer ausgerollt wird, ist noch unklar. Da auch die Android-Version bereits an einer vergleichbaren Funktion arbeitet, könnten geplante Nachrichten schon bald für alle verfügbar sein.