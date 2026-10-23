i Im Oktober wird die Uhr in Österreich besonders früh auf Winterzeit umgestellt. chinaface, istock (Symbolbild) So früh war das lange nicht Zeitumstellung ist da – Das gab es seit 2020 nicht mehr Am Sonntag (25. Oktober) werden die Uhren zurückgestellt. Die Winterzeit beginnt heuer so früh wie seit sechs Jahren nicht mehr. Von Digital Heute 23.10.2026, 14:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Wochenende ist es wieder so weit: In Österreich werden die Uhren auf Winterzeit umgestellt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, dem 25. Oktober, geht es um eine Stunde zurück. Damit fällt der Wechsel heuer auf den frühestmöglichen Termin im Oktober – so früh wie zuletzt vor sechs Jahren.

Konkret wird die Uhr am Sonntag um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Du kannst dich also über eine Stunde mehr Schlaf freuen. Gleichzeitig wird es abends künftig früher dunkel, dafür geht die Sonne morgens wieder früher auf. Smartphones, Computer und Funkuhren stellen sich normalerweise automatisch um. Bei analogen Uhren musst du selbst Hand anlegen.

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Zeitumstellung bleibt trotz EU-Debatte

Dass die Uhren weiterhin zweimal im Jahr umgestellt werden, sorgt seit Jahren für Diskussionen. Das Europäische Parlament sprach sich bereits 2019 für ein Ende der Zeitumstellung aus. Eine gemeinsame Lösung ist aber bis heute nicht beschlossen, weil sich die EU-Mitgliedstaaten nicht darauf einigen konnten, ob künftig dauerhaft die Sommer- oder die Normalzeit gelten soll.

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Nun gibt es einen neuen Anlauf: Mehr als 40 EU-Abgeordnete aus 15 Mitgliedstaaten und sechs politischen Fraktionen fordern, die Abschaffung erneut auf die Tagesordnung zu setzen. Eine Änderung für diesen Herbst ergibt sich daraus aber nicht. Vorerst bleibt es bei der geltenden Regelung.

Wann wird wieder umgestellt?

Die nächste Zeitumstellung kommt im Frühjahr 2027. In der Nacht auf Sonntag, den 28. März, werden die Uhren wieder eine Stunde vorgestellt. Dann beginnt erneut die Sommerzeit. Bis dahin gilt in Österreich die Mitteleuropäische Zeit, die umgangssprachlich auch Winterzeit genannt wird.