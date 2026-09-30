i Im Oktober wird wieder an der Uhr gedreht Getty Images Mehr geht nicht Zeitumstellung besonders früh – das gab es lange nicht Ende Oktober wird wieder an der Uhr gedreht. 2026 fällt die Umstellung auf Winterzeit auf den frühestmöglichen Termin. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 21:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Sommerzeit neigt sich dem Ende zu. In der Nacht von Samstag, 24. Oktober, auf Sonntag, 25. Oktober 2026, werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt.

Um 3 Uhr früh springt die Zeit zurück auf 2 Uhr. Damit gibt es in dieser Nacht eine Stunde zusätzlich.

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Die Umstellung auf die Winterzeit erfolgt immer am letzten Sonntag im Oktober. Je nach Kalender kann dieser Termin zwischen dem 25. und dem 31. Oktober liegen.

Frühestmöglicher Termin

Heuer fällt die Zeitumstellung damit auf den frühestmöglichen Termin. So früh war die Umstellung zuletzt im Jahr 2020, davor unter anderem 2015.

Im kommenden Jahr sieht es genau umgekehrt aus: Dann fällt die Umstellung auf den spätestmöglichen Termin.

Abschaffung weiter offen

Seit Jahren wird auf EU-Ebene über ein Ende der halbjährlichen Zeitumstellung diskutiert. Das Europäische Parlament hatte bereits 2019 für eine Abschaffung gestimmt.

Eine endgültige Umsetzung gibt es allerdings weiterhin nicht. Dafür wäre auch eine Einigung der Mitgliedsstaaten notwendig.

Die Bundesregierung hat die Zeitumstellung zuletzt per Verordnung weiterhin bis zumindest 2031 geregelt. Die Zeitumstellung bleibt in Österreich also vorerst bestehen.