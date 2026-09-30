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Im Oktober wird wieder an der Uhr gedreht
Im Oktober wird wieder an der Uhr gedreht
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Mehr geht nicht

Zeitumstellung besonders früh – das gab es lange nicht

Ende Oktober wird wieder an der Uhr gedreht. 2026 fällt die Umstellung auf Winterzeit auf den frühestmöglichen Termin.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
30.09.2026, 21:28
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Die Sommerzeit neigt sich dem Ende zu. In der Nacht von Samstag, 24. Oktober, auf Sonntag, 25. Oktober 2026, werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt.

Um 3 Uhr früh springt die Zeit zurück auf 2 Uhr. Damit gibt es in dieser Nacht eine Stunde zusätzlich.

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Änderung bei Zeitumstellung betrifft alle Österreicher

Die Umstellung auf die Winterzeit erfolgt immer am letzten Sonntag im Oktober. Je nach Kalender kann dieser Termin zwischen dem 25. und dem 31. Oktober liegen.

Frühestmöglicher Termin

Heuer fällt die Zeitumstellung damit auf den frühestmöglichen Termin. So früh war die Umstellung zuletzt im Jahr 2020, davor unter anderem 2015.

Im kommenden Jahr sieht es genau umgekehrt aus: Dann fällt die Umstellung auf den spätestmöglichen Termin.

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Abschaffung weiter offen

Seit Jahren wird auf EU-Ebene über ein Ende der halbjährlichen Zeitumstellung diskutiert. Das Europäische Parlament hatte bereits 2019 für eine Abschaffung gestimmt.

Eine endgültige Umsetzung gibt es allerdings weiterhin nicht. Dafür wäre auch eine Einigung der Mitgliedsstaaten notwendig.

So früh wie lange nicht: Das gilt für alle Österreicher

Die Bundesregierung hat die Zeitumstellung zuletzt per Verordnung weiterhin bis zumindest 2031 geregelt. Die Zeitumstellung bleibt in Österreich also vorerst bestehen.

red,30.09.2026, 21:28
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