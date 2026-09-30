i Leonore Gewessler: "Wir sind die einzige Alternative zum Spalten und Verwalten." Foto: Karo Pernegger Alternativen zum Rechtsruck Grüne einzige Alternative für gerechtes Österreich Der Rechtsruck bereitet vielen Sorgen. Die Grünen wollen sich als Gegenpol positionieren und für ein gerechteres, weltoffenes Österreich eintreten. Von Advertorial Heute 30.09.2026, 15:50 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Immer mehr Menschen macht der Rechtsruck Sorgen. Sie suchen nach Alternativen und werden von den Regierungsparteien enttäuscht. Einzig die Grünen kämpfen für ein gerechteres Österreich. Mit dieser Botschaft wollen sie das weltoffene Lager anführen.

Regierung verwaltet den Stillstand

Wie kann ich verhindern, dass Österreich immer weiter nach rechts rückt und Herbert Kickl Kanzler wird? Diese Frage stellen sich derzeit viele Österreicherinnen und Österreicher.

Sie merken: Weder ÖVP noch SPÖ sind dazu imstande. Für die ÖVP stellt sich in Wahrheit nur eine Frage: Wer macht es nach der nächsten Wahl am billigsten und übergibt Herbert Kickls FPÖ und ihrem offenbar gewaltbereiten Umfeld den Schlüssel zum Kanzleramt?

Auch die SPÖ zieht keine klare Grenze mehr: Ob in Oberösterreich, Kärnten, der Steiermark, Niederösterreich oder Salzburg – in immer mehr Ländern will sie den Vize für einen blauen Landeshauptmann machen.

Die Regierungsparteien sitzen da wie das Kaninchen vor der Schlange und warten ab, bis die FPÖ gewinnt. Dabei ist die FPÖ die Partei des kleinen Herzens. Sie will, dass es den Menschen schlecht geht, damit ihre Umfragewerte steigen.

Die Menschen wollen etwas anderes: Sie wünschen sich die Hoffnung zurück – und einen Plan, wie das Leben in Österreich wieder leichter und gerechter werden kann. Die Grünen positionieren sich dafür als einzige Alternative.

Leonore Gewessler im Video: Warum die Grünen die einzige Alternative sind.

Die Grünen setzen auf Zuhören

Genau hier setzen die Grünen an: Sie hören zu, um die Probleme der Menschen zu verstehen und das Land mit konkreten Lösungen nach vorne zu bringen. In den kommenden Wochen klopfen Grüne Politiker:innen und Aktivist:innen daher in ganz Österreich an Haustüren und suchen das Gespräch. Wer keinen Besuch bekommt, kann seine Anliegen auch online auf gruene.at/alternative teilen.

Leonore Gewessler im Gespräch mit Bürger:innen bei den Haustürbesuchen in Wien. Foto: Karo Pernegger

Grüne wollen weltoffenes Lager anführen

Grünen-Chefin Leonore Gewessler macht ein klares Angebot: Sie will das weltoffene Lager anführen und dafür sorgen, dass die Hoffnung auf ein gerechteres, weltoffenes Österreich lebendig bleibt.

Die Chancen dafür stehen gut: In Umfragen haben die Grünen deutlich zugelegt. Und an ihrer konsequenten Haltung gegen rechte Hetzer gibt es keinen Zweifel.

Wer mehr erfahren, seine Anliegen teilen oder bei Haustürbesuchen mitmachen will, findet alle Infos auf gruene.at/alternative.