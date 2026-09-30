i Die Polizei hat eine akute Warnmeldung veröffentlicht. istock (Symbolbild) Akute Warn-Nachricht "Nicht sicher" – Polizei warnt jetzt alle Österreicher In Österreich häufen sich betrügerische Anrufe falscher Polizisten. Mit erfundenen Straftaten versuchen die Täter, an Wertgegenstände zu kommen. Von André Wilding 30.09.2026, 06:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Polizei wurden in den letzten Tagen vermehrt betrügerische Anrufe gemeldet. Im Konkreten geben sich die Betrüger als Polizisten oder Kriminalbeamte aus.

Im Verlauf des Telefonats wird das Opfer darüber informiert, dass in der Nachbarschaft Einbrüche bzw. eine Straftat stattgefunden hätten und nunmehr alle Wertgegenstände gesichert werden sollten.

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Geld auf Bank "nicht sicher"

Auf diese Weise erlangen die Betrüger Kenntnis davon, über wieviel Barvermögen und/oder Wertgegenstände die Opfer verfügen. Zusammengefasst beschrieben gelingt es der Täterschaft immer wieder, durch geschickte Gesprächsführung von den Opfern hohe Bargeldbeträge oder Wertgegenstände herauszulocken.

Falls die Angerufenen am Telefon bekannt geben, dass sich lediglich Geld auf dem Bank/Sparkonto befindet, geben die Trickbetrüger dem Opfer gegenüber an, dass die Bankmitarbeiter korrupt seien und das Geld auf der Bank "nicht sicher sei".

Die Kriminalpolizei warnt eindringlich und rät:

- Die Polizei wird am Telefon nie die Ausfolgung von Geld/Schmuck bzw. Vermögenswerte verlangen!

- Dubiose Telefonate sofort beenden

- Geben Sie am Telefon keine Informationen über Wertgegenstände, vorhandenem Bargeld oder Bankguthaben bekannt

- Erfragen Sie den Namen des Anrufers und die telefonische Erreichbarkeit

- Rufen Sie die Polizei auf der Ihnen bekannten Rufnummer zurück

- Sprechen Sie mit Angehörigen über das Telefonat

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Erfahrungsgemäß gibt es bei derartigen Anrufen kurzzeitige Phasen, in denen diese besonders gehäuft stattfinden.

Deshalb ersucht die Polizei Vorarlberg um Veröffentlichung der Warnmeldung zur aktuellen Serie von Anrufen, um die Bevölkerung auf die derzeitige Betrugsmasche aufmerksam zu machen bzw. diese dafür zu sensibilisieren.