Polizei-Coach belästigte Schülerinnen – 5.500 € Strafe!

Mit seinem Gummiknüppel soll ein Polizei-Einsatztrainer angehenden Polizistinnen übers Gesäß gestrichen haben, einer anderen über die Wange. Als ihn eine Teilnehmerin mit "Schleich di" zurückstieß, zog er an ihrem Zopf und sagte: "Des findst ja eh geil, des taugt dir eh."
Doch damit nicht genug: Als zwei Schülerinnen wegen Hitze und Ausrüstung stark schwitzten, soll der Trainer das mit "Pauu – fuck – geil" kommentiert haben. Brisant waren auch freizügige Fotos auf seinem frei zugänglichen Facebookprofil: Sie zeigten den Polizisten mit spärlich bekleideten Frauen, teilweise in unterwürfigen Posen und an Ketten.
Dem Beamten wurde ein Disziplinarverfahren aufgebrummt, dort behauptete er alles nicht so gemeint zu haben. Dennoch löschte er seinen Facebook-Account, wollte sein Verhalten schließlich "falsch eingeschätzt" haben. Die Bundesdisziplinarbehörde verurteilte den Beamten wegen mehrerer schwerer Dienstpflichtverletzungen zu 5.500 Euro Geldstrafe, seinen Job darf er dennoch behalten.