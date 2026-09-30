i Polizistinnen beschwerten sich über den Einsatz-Trainer. Getty Images „Des taugt dir eh“ Polizei-Coach belästigte Schülerinnen – 5.500 € Strafe! Haare ziehen, übers Gesäß streichen, derbe Sprüche: Ein Polizei-Trainer überschritt bei einer Ausbildung mehrfach Grenzen. Jetzt wurde er bestraft. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 20:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit seinem Gummiknüppel soll ein Polizei-Einsatztrainer angehenden Polizistinnen übers Gesäß gestrichen haben, einer anderen über die Wange. Als ihn eine Teilnehmerin mit "Schleich di" zurückstieß, zog er an ihrem Zopf und sagte: "Des findst ja eh geil, des taugt dir eh."

Doch damit nicht genug: Als zwei Schülerinnen wegen Hitze und Ausrüstung stark schwitzten, soll der Trainer das mit "Pauu – fuck – geil" kommentiert haben. Brisant waren auch freizügige Fotos auf seinem frei zugänglichen Facebookprofil: Sie zeigten den Polizisten mit spärlich bekleideten Frauen, teilweise in unterwürfigen Posen und an Ketten.

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Dem Beamten wurde ein Disziplinarverfahren aufgebrummt, dort behauptete er alles nicht so gemeint zu haben. Dennoch löschte er seinen Facebook-Account, wollte sein Verhalten schließlich "falsch eingeschätzt" haben. Die Bundesdisziplinarbehörde verurteilte den Beamten wegen mehrerer schwerer Dienstpflichtverletzungen zu 5.500 Euro Geldstrafe, seinen Job darf er dennoch behalten.