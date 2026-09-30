i Ein einziger Tipp hatte die komplette Joker-Zahlenkombination richtig. Dafür gibt es 161.963,60 Euro. Österreichische Lotterien Kein Sechser, Joker sticht Neue Lotto-Zahlen! Einer räumt 161.963,60 Euro ab Die neuen Lotto-Zahlen sind da. Ein Sechser fehlt, damit geht es am Freitag bereits um einen Doppel-Jackpot mit mehr als 659.000 Euro zusätzlich. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 19:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die neuen Lotto-Zahlen sind gezogen. Bei der Mittwoch-Ziehung von Lotto "6 aus 45" am 30. September 2026 wurden die Zahlen 2, 12, 19, 21, 26 und 31 gezogen. Die Zusatzzahl lautet 23. Den großen Sechser gab es diesmal nicht. Damit bleibt der Jackpot bestehen und wird in die nächste Runde mitgenommen. Für den ersten Gewinnrang stehen dabei 659.451,72 Euro zusätzlich zum ersten Rang der nächsten Runde bereit.

Ein Tipp hatte fünf der sechs Gewinnzahlen plus die Zusatzzahl richtig. Dieser Treffer ist 80.307,90 Euro wert. 66 weitere Tipps schafften einen Fünfer ohne Zusatzzahl. Sie gewinnen jeweils 1.193,30 Euro. Beim Vierer mit Zusatzzahl gab es 181 Gewinne zu je 127,90 Euro. 3.204 Vierer bringen jeweils 47,20 Euro. Beim Dreier mit Zusatzzahl gab es 3.860 Treffer zu je 14,80 Euro. Weitere 47.942 Tipps mit drei Richtigen gewinnen jeweils 5,50 Euro. Die Zusatzzahl allein bringt 131.419-mal jeweils 1,50 Euro.

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LottoPlus: Ein Sechser fix, einer bleibt aus

Auch bei LottoPlus wurden am Mittwoch zwei Ziehungen durchgeführt. Bei der ersten Ziehung lauteten die Zahlen 3, 12, 36, 37, 38 und 44. Hier gab es keinen LottoPlus-Sechser. Die Gewinnsumme wurde deshalb auf den nächstniedrigeren Gewinnrang verteilt. 31 Fünfer gewinnen dadurch jeweils 4.335,60 Euro. 1.499 Tipps mit vier Richtigen erhalten jeweils 24,30 Euro. Für 25.735 Dreier gibt es jeweils 2 Euro.

Bei der zweiten LottoPlus-Ziehung wurden die Zahlen 3, 8, 14, 24, 30 und 35 gezogen. Hier gab es einen Volltreffer. Ein Sechser bringt 96.367 Euro. 24 Fünfer gewinnen jeweils 1.584,90 Euro. Dazu kommen 1.693 Vierer zu je 21,50 Euro sowie 28.646 Dreier zu je 2 Euro.

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Joker bringt stattliche 162.000 Euro

Auch beim Joker gibt es einen Treffer im Kleinformat. Die Joker-Zahl lautet 843327. Ein einziger Tipp hatte die komplette Zahlenkombination richtig. Dafür gibt es 161.963,60 Euro. Vier weitere Joker-Tipps gewinnen jeweils 12.000 Euro. 61-mal werden 1.200 Euro ausgeschüttet, 690-mal gibt es jeweils 120 Euro. Weitere 6.994 Tipps bringen jeweils 12 Euro, 70.605-mal gibt es 2,50 Euro.

Damit steht bei Lotto vor der nächsten Ziehung ein Jackpot von 659.451,72 Euro zusätzlich zum ersten Rang bereit.

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