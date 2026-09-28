i Bald wird wieder an der Uhr gedreht. Die Zeitumstellung rückt näher. iStock / Neyya Zeitumstellung fix So früh wie lange nicht: Das gilt für alle Österreicher Ende Oktober ist es wieder so weit: Österreich stellt auf Winterzeit um. Heuer passiert das so früh wie seit sechs Jahren nicht mehr. Was jetzt gilt. Von Newsdesk Heute 28.09.2026, 22:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die nächste Zeitumstellung in Österreich rückt näher – und heuer fällt sie auf einen besonders frühen Termin. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 25. Oktober 2026, endet die Sommerzeit.

Um 3 Uhr früh werden die Uhren auf 2 Uhr zurückgestellt. Damit gibt es an diesem Sonntag eine Stunde zusätzlich. Der 25. Oktober ist zugleich der frühestmögliche Termin für die Umstellung auf die Normalzeit. Zuletzt fiel der Wechsel im Jahr 2020 auf dieses Datum.

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Darum ist die Zeitumstellung heuer so früh

Der Termin verändert sich von Jahr zu Jahr, weil die Umstellung auf die Winterzeit immer am letzten Sonntag im Oktober erfolgt. 2026 ist das bereits der 25. Oktober.

Zum Vergleich: 2025 wurden die Uhren erst am 26. Oktober zurückgestellt. 2027 fällt die Umstellung sogar auf den 31. Oktober. Damit liegt der diesjährige Termin am ganz frühen Ende des möglichen Zeitfensters.

Wer ein Smartphone oder eine Funkuhr verwendet, muss normalerweise nichts tun. Die Geräte passen die Uhrzeit automatisch an. Bei analogen Uhren, Backöfen oder anderen Geräten ohne automatische Zeiteinstellung muss hingegen weiterhin händisch zurückgedreht werden.

Regierung legt Termine bis 2031 fest

Ein Ende der Zeitumstellung ist vorerst nicht in Sicht. Die Bundesregierung hat erst im September per Verordnung festgelegt, wann die Sommerzeit in Österreich in den Jahren 2027 bis 2031 beginnt und endet.

Grundlage dafür sind die auf europäischer Ebene festgelegten Termine, die anschließend in Österreich national verordnet werden.

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Konkret gelten folgende Termine: 2027: 28. März und 31. Oktober

2028: 26. März und 29. Oktober

2029: 25. März und 28. Oktober

2030: 31. März und 27. Oktober

2031: 30. März und 26. Oktober

Für 2026 bleibt es beim bereits feststehenden Ablauf: Am 25. Oktober um 3 Uhr MESZ endet die Sommerzeit, die Uhr springt auf 2 Uhr MEZ zurück. Die nächste Umstellung folgt am 28. März 2027, dann wieder eine Stunde nach vorne.

Abschaffung bleibt weiter offen

Dabei wird auf EU-Ebene bereits seit Jahren darüber diskutiert, die halbjährliche Zeitumstellung abzuschaffen. Die EU-Kommission legte 2018 einen entsprechenden Vorschlag vor, das Europäische Parlament sprach sich 2019 ebenfalls für eine Änderung aus.

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Eine Einigung der Mitgliedstaaten im Rat kam bisher jedoch nicht zustande. Damit gilt weiterhin: Im Frühjahr werden die Uhren vorgestellt, im Herbst zurückgestellt.