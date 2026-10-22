i Weniger Stunden, mehr Freizeit – aber schlechtere Karrierechancen? Ein 26-Jähriger fragt Reddit, ob Teilzeit am Anfang des Berufslebens ein Fehler wäre. iStock Er will weniger arbeiten 26 Jahre, 3.200 Euro netto – und eine große Frage Mit 26 verdient ein IT-Mitarbeiter 3.200 Euro netto. Er steht am Anfang seiner Karriere, aber überlegt, seine Arbeitszeit zu reduzieren. Von Digital Heute 22.10.2026, 22:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit 26 Jahren bereits weniger arbeiten, obwohl die Karriere gerade erst begonnen hat? Genau diese Frage beschäftigt einen IT-Mitarbeiter, der seit rund eineinhalb Jahren im Berufsleben steht. Er verdient nach eigenen Angaben etwa 3.200 Euro netto im Monat und könnte sich eine Arbeitszeitverkürzung finanziell leisten. Trotzdem ist er unsicher, ob er damit seine berufliche Entwicklung ausbremst.

Seinen Fall schilderte er im Reddit-Forum r/Finanzen. Sein Arbeitgeber bietet ihm unkompliziert die Möglichkeit, von 40 auf 36 oder 32 Wochenstunden zu reduzieren. Bei 36 Stunden würde sein Gehalt um zehn Prozent sinken, bei 32 Stunden um 20 Prozent. Besonders die Variante mit 36 Stunden reizt ihn: Er hätte dadurch alle zwei Wochen einen zusätzlichen freien Tag.

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Mehr Freizeit, weniger Geld

Der junge Mann wohnt nach eigenen Angaben in einer Wohnung seiner Eltern und zahlt dafür monatlich 900 Euro Miete. Am Monatsende bleiben ihm meistens zwischen 1.000 und 1.300 Euro übrig, die er zum größten Teil in einen ETF-Sparplan investiert. Auf die zusätzlichen Ersparnisse durch eine mögliche spätere Mietbefreiung will er sich bei seiner Entscheidung nicht verlassen.

Auch Kinder sind für ihn in den kommenden fünf bis sieben Jahren kein Thema. Rein finanziell wäre die Reduktion deshalb machbar. Seine eigentliche Sorge betrifft die Karriere: Ist es besser, zunächst als Junior möglichst viel Erfahrung zu sammeln und erst später kürzerzutreten? Oder ist es sinnvoll, schon früh mehr Zeit für das eigene Leben zu schaffen?

"Jetzt ist die Zeit, Gas zu geben"

Einige Kommentatoren raten ihm, die ersten Berufsjahre zu nutzen, um fachlich voranzukommen und das Einkommen zu steigern. Gerade als Junior in der IT müsse er sich derzeit beweisen. Ein Nutzer warnt, dass sich Aufgaben für Berufseinsteiger zunehmend mit KI automatisieren ließen. Wer sich in einer solchen Phase bewusst zurücknehme, könnte bei späteren Einsparungen im Unternehmen schlechter dastehen.

Andere sehen vor allem mögliche Nachteile bei der internen Karriere. Wer in seinem aktuellen Unternehmen aufsteigen wolle, könne mit reduzierter Arbeitszeit unter Umständen weniger sichtbar sein oder bei Gehaltserhöhungen schlechtere Karten haben. Das müsse aber nicht bedeuten, dass die Entscheidung langfristig schädlich sei: Wer ohnehin einen Arbeitgeberwechsel plane oder Karriere nicht an erste Stelle setze, könne die gewonnene Freizeit höher gewichten.

Eine kürzere Woche kann den Alltag verändern

Viele Antworten fallen deutlich entspannter aus. Ein Nutzer berichtet, dass bereits eine Stunde weniger Arbeit pro Tag einen großen Unterschied mache. Nach Feierabend bleibe mehr Energie, um Erledigungen zu machen, Hobbys nachzugehen oder einfach abzuschalten.

Ein anderer Kommentator erzählt, dass er selbst unfreiwillig von 40 auf 35 Stunden reduziert worden sei. Anfangs sei er dagegen gewesen, inzwischen wolle er nicht mehr zur Vollzeit zurück. Auch eine Rechtsanwältin berichtet, mit 20 Wochenstunden in ihren Beruf gestartet zu sein. Für ihren damaligen Chef sei das während der Einarbeitung sogar finanziell günstiger gewesen.

Allerdings gibt es auch eine Warnung: Weniger Stunden bedeuten nicht automatisch weniger Arbeit. Wenn die Aufgabenmenge gleich bleibt, kann der Druck steigen, weil dieselbe Arbeit in kürzerer Zeit erledigt werden muss. Ob eine Reduktion tatsächlich mehr Lebensqualität bringt, hängt deshalb auch davon ab, wie der Arbeitgeber die Arbeitszeit organisiert.

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Die Vermögensfrage sorgt für Diskussionen

Besonders viel Aufmerksamkeit bekommt ein Kommentar, der auf die finanzielle Ausgangslage des 26-Jährigen verweist: Wenn die Eltern mehrere Wohnungen besitzen und eine spätere Mietbefreiung in Aussicht stellen, könne er die Entscheidung wesentlich entspannter treffen als andere Beschäftigte.

Darauf folgt auch grundsätzliche Kritik. Ein Nutzer argumentiert, dass Menschen mit familiärem Vermögen weniger arbeiten könnten, obwohl sie öffentliche Leistungen wie Bildung und Infrastruktur ebenso nutzen wie andere. Andere halten dagegen, dass jeder selbst entscheiden müsse, wie viel Freizeit ihm wert ist. Die Diskussion zeigt, dass Arbeitszeitverkürzung nicht nur eine Frage des Gehalts ist, sondern auch davon abhängt, welche finanziellen Sicherheiten jemand im Hintergrund hat.

Für den IT-Mitarbeiter bleibt damit eine Abwägung: Zehn Prozent weniger Gehalt würden einen Teil seiner Sparrate kosten, dafür bekäme er mehr freie Zeit. Ob das seiner Karriere schadet, lässt sich aus den Kommentaren nicht pauschal beantworten. Entscheidend sind seine Ziele, die tatsächliche Arbeitsbelastung und die Frage, wie viel Gewicht er beruflichem Aufstieg gegenüber Freizeit gibt.