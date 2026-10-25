i Flying Uwe war in der Fitness Szene aktiv. Montage: IMAGO/Torsten Helmke, Instagram Tod bestätigt Flying Uwe trauert um Influencer-Kollegin Sarah M. Der deutsche YouTuber Flying Uwe ist nach dem Tod von Sarah M. fassungslos. Mit emotionalen Worten nimmt er Abschied. Von Newsdesk Heute 25.10.2026, 21:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Trauer in der deutschen Influencer-Szene! YouTuber Uwe Schüder (39), besser bekannt als Flying Uwe, trauert um seine Kollegin Sarah M. Die junge Frau war regelmäßig in seinen Videos zu sehen und wurde von ihm als seine "Azubine" bezeichnet. Nun meldet sich der 39-Jährige mit emotionalen Worten auf Instagram zu Wort.

"Ich bin selbst zutiefst schockiert, fassungslos und kann das alles noch immer nicht begreifen", schreibt der ehemalige "7 vs. Wild"-Teilnehmer am Sonntag.

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Familie bittet um Privatsphäre

Wie Flying Uwe erklärt, steht er derzeit mit der Familie von Sarah M. in Kontakt. Die Angehörigen hätten ausdrücklich darum gebeten, die genauen Umstände und Hintergründe nicht öffentlich zu machen.

Der YouTuber richtet deshalb einen eindringlichen Appell an seine Fans: "Bitte zeigt Mitgefühl und Respekt und lasst der Familie die Ruhe, die sie jetzt braucht."

Gleichzeitig warnt er davor, Gerüchte oder Spekulationen über die Hintergründe zu verbreiten. Eine offizielle öffentliche Stellungnahme der Familie liegt laut den bisherigen Berichten nicht vor.

Emotionaler Abschied auf TikTok

Auch auf TikTok nehmen Menschen aus dem mutmaßlichen Umfeld von Sarah M. Abschied. Besonders berührend sind die Worte eines Nutzers, der offenbar eine enge Verbindung zu ihr hatte.

"Du hattest es nie leicht im Leben, aber ich habe immer versucht für dich da zu sein. Leider war ich diesmal nicht da", schreibt die Person. Weiter heißt es: "Du hinterlässt ein großes Loch in unserem Leben, deine ganze Familie vermisst dich so unendlich doll."

Sarah M. war selbst auf TikTok aktiv und veröffentlichte dort unter anderem Videos rund um Beauty und Kosmetik. Noch wenige Tage vor den Abschiedsbeiträgen hatte sie ein Werbevideo für eine bekannte Kosmetikmarke veröffentlicht.

Flying Uwe lässt gemeinsame Videos online

Trotz der traurigen Nachrichten sollen die gemeinsamen Videos mit Sarah M. weiterhin auf dem Instagram-Profil von Flying Uwe abrufbar bleiben. Das entspreche auch dem Wunsch ihrer Familie, erklärt der 39-Jährige.

"Auch Sarah hätte sich das so gewünscht, da ist sich ihre Familie sicher", schreibt er. Für Flying Uwe steht deshalb fest: Die gemeinsamen Aufnahmen werden nicht gelöscht. Sie sollen als schöne Erinnerung an Sarah M. bestehen bleiben.