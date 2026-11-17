i Die Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining reduziert die Fettmasse stärker als reines Krafttraining. iStock/Liudmila Chernetska Experten-Tipps So viel Cardio brauchst du für den Fettabbau Du willst Fett verlieren und Muskeln aufbauen? Experten verraten, wie viel Ausdauertraining sinnvoll ist und wie du es mit Kraft kombinierst. Von Heute Life 17.11.2026, 09:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer abnehmen und gleichzeitig Muskeln aufbauen will, fragt sich oft: Wie viel Cardio brauche ich eigentlich? Zu viel Ausdauertraining kann den Muskelaufbau bremsen, heißt es oft. Doch so pauschal stimmt das nicht.

Fachleute sprechen von "Body Recomposition": Man verliert Körperfett und baut gleichzeitig Muskeln auf. Besonders Trainingsanfänger oder Wiedereinsteiger können davon profitieren. Die wichtigsten Grundlagen sind regelmäßiges Krafttraining, ausreichend Eiweiß und eine passende Energiezufuhr.

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Das berichtet womenshealth.de unter Berufung auf zwei Experten: Dr. Brent Momb, Forscher im Bereich Muskelbiologie, und Ethan Young, Physiotherapeut. Eine aktuelle Meta-Analyse aus dem "Journal of the International Society of Sports Nutrition" zeigt: Die Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining reduziert die Fettmasse stärker als reines Krafttraining.

So dosierst du dein Training richtig

Als Einstieg empfehlen die Experten zwei bis drei moderate Cardio-Einheiten von jeweils 20 bis 40 Minuten pro Woche. Moderat bedeutet: Die Atmung wird schneller, aber man kann noch in ganzen Sätzen sprechen. Geeignet sind zügiges Gehen, Radfahren oder lockeres Schwimmen.

Beim Krafttraining sollten mindestens zwei Ganzkörper-Einheiten pro Woche eingeplant werden, bei denen alle großen Muskelgruppen trainiert werden. Die Cardio-Einheiten ergänzen dieses Training, ersetzen es aber nicht.

Auf Erholung achten

Wichtig: Das Ausdauertraining soll nicht jede Energiereserve aufbrauchen. Schlechter Schlaf, dauerhafte Erschöpfung oder sinkende Kraftleistungen können Zeichen für zu viel Belastung sein. Mindestens ein trainingsfreier Tag pro Woche sollte eingeplant werden.

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Auch die Ernährung spielt eine Rolle: Eiweißreiche Mahlzeiten unterstützen den Muskelerhalt und -aufbau. Wer trotz Bewegung ständig hungrig oder müde ist, sollte nicht weniger essen, sondern die Energiezufuhr überprüfen.