Startseite Nachrichten Krieg im Nahen Osten
Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sthet vor entscheidenden Stunden.
Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sthet vor entscheidenden Stunden.
Reuters
Schwere Vorwürfe

Netanjahu tobt: "Sie versuchen, die Wahl zu stehlen"

In Israel geht es bei den laufenden Parlamentswahlen um alles. Die Nerven liegen blank, auch bei Regierungschef Benjamin Netanjahu.
Von Newsdesk Heute
27.10.2026, 17:19
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Politischer Wirbel mitten in der Parlamentswahl in Israel! Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat am Dienstag die arabischen Parteien scharf attackiert. Er wirft ihnen vor, die Wahl manipulieren zu wollen. Hintergrund ist die Festnahme von drei Vertretern der israelisch-arabischen Partei Raam.

"Alle Rekorde gebrochen" – in Israel geht es um alles

Bargeld-Umschläge sorgen für Aufregung – Wahlbehörde widerspricht

Laut Netanjahu wurden die drei hochrangigen Parteivertreter im Süden Israels mit Umschlägen voller Bargeld festgenommen. Der Regierungschef sprach daraufhin von einem Versuch, "die Wahl zu stehlen".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Die zentrale Wahlkommission widersprach allerdings dem Eindruck eines großangelegten Wahlbetrugs. Die drei Personen hätten die Wahllokale noch gar nicht erreicht und seien in der Nähe ihrer Wohnungen aufgegriffen worden.

Eine Untersuchung wurde eingeleitet. Laut Wahlkommission gebe es landesweit keine vergleichbaren Vorfälle. Es handle sich um einen Einzelfall.

Richtungswahl nach Hamas-Terror

Die Israelis wählen erstmals seit dem Hamas-Überfall auf das Land ein neues Parlament. Die Abstimmung findet in einer politisch tief gespaltenen Gesellschaft statt.

Im Mittelpunkt steht das Duell zwischen dem rechtsgerichteten Lager von Langzeit-Premier Netanjahu und dem Oppositionsblock rund um den früheren General Gadi Eisenkot.

Erwartet wird ein enges Rennen um die künftige politische Führung des Landes.

Auch interessant

Netanjahu unter Druck – Israel vor Schicksalswahl
Arabischer Partei droht Ausschluss von Israels Wahl
Rekordbeteiligung, aber Wirbel um Stimmzettel in Israel

Wahlkommission bremst Netanjahu

Während Netanjahu vor einer möglichen Manipulation warnt, betont die Wahlkommission, dass bisher kein landesweites Muster ähnlicher Vorfälle festgestellt worden sei.

Ob das sichergestellte Bargeld tatsächlich im Zusammenhang mit einer geplanten Wahlbeeinflussung steht, müssen die Ermittlungen erst klären.

red, Akt. 27.10.2026, 17:23, 27.10.2026, 17:19
Mehr zum Thema
Benjamin Netanjahu Israel Wahlen Wahlkampf

Weiterlesen

Weitere Storys
Betrug
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote