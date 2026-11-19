i Claudia P. kommt nicht mehr in ihre Wohnung. ORF Räumung trifft Falsche Wohnung weg! Frau kommt heim, Fremde wohnen drin Als Claudia P. von der Arbeit heimkommt, ist ihre Wohnung plötzlich an andere vergeben. Seit zwei Jahren kämpft sie darum. Von Österreich Heute 19.11.2026, 19:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Claudia P. kann es nicht fassen, als sie am Abend von der Arbeit nach Hause kommt. Ihr Wohnungsschlüssel passt plötzlich nicht mehr ins Schloss. In ihrer Wohnung leben auf einmal völlig fremde Menschen. Was völlig unglaublich klingt, beschäftigt mittlerweile seit zwei Jahren die Justiz.

Gerichtsvollzieher räumte falsche Wohnung

Was ist geschehen? Nur wenige Stunden zuvor hatte ein Gerichtsvollzieher die Wohnung von Claudia P. geöffnet und räumen lassen. Der Hauseigentümer vermietete sie anschließend sofort weiter.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Das Problem: Nicht ihre Wohnung hätte geräumt werden sollen, sondern die ihres Nachbarn!

Wie es zu dieser folgenschweren Verwechslung kommen konnte, ist bis heute Gegenstand rechtlicher Auseinandersetzungen.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Hat sich der Gerichtsvollzieher tatsächlich in der Tür geirrt? Oder wurde ihm vom Hauseigentümer bewusst die falsche Wohnung gezeigt, um Claudia P. loszuwerden? Der Eigentümer bestreitet entsprechende Vorwürfe.

Alle Prozesse gewonnen, Wohnung trotzdem weg

Für Claudia P. begann damit ein jahrelanger Kampf um ihre eigenen vier Wände. Der Fall beschäftigt die Gerichte mittlerweile seit zwei Jahren, sowohl zivilrechtlich als auch strafrechtlich und exekutionsrechtlich.

Die Bilder des Tages i ?

Besonders bitter: Claudia P. hat inzwischen sämtliche Verfahren gegen den Hauseigentümer rechtskräftig gewonnen. Trotzdem hat sie ihre Wohnung bis heute nicht zurückbekommen.

Wie das möglich ist und warum die Frau trotz ihrer Erfolge vor Gericht weiterhin nicht in ihre Wohnung kann, zeigt Peter Resetarits am Donnerstag (19. November) um 21.05 Uhr in "Schauplatz Gericht" auf ORF 2 und ORF ON.