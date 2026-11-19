Claudia P. kann es nicht fassen, als sie am Abend von der Arbeit nach Hause kommt. Ihr Wohnungsschlüssel passt plötzlich nicht mehr ins Schloss. In ihrer Wohnung leben auf einmal völlig fremde Menschen. Was völlig unglaublich klingt, beschäftigt mittlerweile seit zwei Jahren die Justiz.
Was ist geschehen? Nur wenige Stunden zuvor hatte ein Gerichtsvollzieher die Wohnung von Claudia P. geöffnet und räumen lassen. Der Hauseigentümer vermietete sie anschließend sofort weiter.
Das Problem: Nicht ihre Wohnung hätte geräumt werden sollen, sondern die ihres Nachbarn!
Wie es zu dieser folgenschweren Verwechslung kommen konnte, ist bis heute Gegenstand rechtlicher Auseinandersetzungen.
Hat sich der Gerichtsvollzieher tatsächlich in der Tür geirrt? Oder wurde ihm vom Hauseigentümer bewusst die falsche Wohnung gezeigt, um Claudia P. loszuwerden? Der Eigentümer bestreitet entsprechende Vorwürfe.
Für Claudia P. begann damit ein jahrelanger Kampf um ihre eigenen vier Wände. Der Fall beschäftigt die Gerichte mittlerweile seit zwei Jahren, sowohl zivilrechtlich als auch strafrechtlich und exekutionsrechtlich.
Besonders bitter: Claudia P. hat inzwischen sämtliche Verfahren gegen den Hauseigentümer rechtskräftig gewonnen. Trotzdem hat sie ihre Wohnung bis heute nicht zurückbekommen.
Wie das möglich ist und warum die Frau trotz ihrer Erfolge vor Gericht weiterhin nicht in ihre Wohnung kann, zeigt Peter Resetarits am Donnerstag (19. November) um 21.05 Uhr in "Schauplatz Gericht" auf ORF 2 und ORF ON.