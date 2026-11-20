i Roland Weißmann mit seinem Anwalt Oliver Scherbaum. Sabine Hertel Ex-ORF-Chef rechnet ab Weißmann vor Gericht: "Mein Leben komplett ruiniert" Im Prozess gegen den ORF erhebt Ex-Generaldirektor Roland Weißmann schwere Vorwürfe. Er spricht von Erpressungsverdacht und einem zerstörten Ruf. Von Niklas Burger 20.11.2026, 14:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Showdown vor Gericht, jetzt spricht Roland Weißmann. Am Freitag sagt der ehemalige ORF-Generaldirektor am Arbeits- und Sozialgericht Wien über die Umstände seiner Kündigung aus. Ausgelöst wurde die Affäre durch Vorwürfe sexueller Belästigung, die Weißmann stets bestritt. Im März legte er seine Funktion zurück. Eine spätere interne Prüfung stellte keine sexuelle Belästigung im rechtlichen Sinn fest.

Weißmann erhebt auch vor Gericht schwere Vorwürfe gegen seinen früheren Arbeitgeber und schildert, warum er seine berufliche Existenz durch die Affäre bedroht sieht.

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Im Mittelpunkt steht eine Aussendung des ORF vom 9. März, die Weißmann für den öffentlichen Schaden an seinem Ruf verantwortlich macht.

"Würde mein wirtschaftliches Leben komplett ruinieren"

"Aus dem Compliance-Bericht war klar, dass keine sexuelle Belästigung vorlag", erklärt Weißmann vor Gericht. Auch den vom ORF angeführten Anschein unangemessenen Verhaltens will er nicht verursacht haben.

BILDER: Prozess-Auftakt in der Causa um Ex-ORF-Chef Roland Weißmann i ?

Stattdessen macht er die Kommunikation des Senders verantwortlich. Mehrfach habe er davor gewarnt, welche Folgen die Veröffentlichung haben würde: "Diese Aussendung würde mein wirtschaftliches Leben komplett ruinieren", habe er dem ORF deutlich gemacht.

"Ich bin seit 30 Jahren Medienprofi und mir war komplett klar, dass wenn so ein Vorwurf erhoben wird, ich diesen nie wieder loswerde", sagt Weißmann.

Weißmann schildert Erpressungsverdacht

Besonders brisant sind seine Aussagen über die Forderungen, die laut Weißmann im Vorfeld seines Rücktritts gestellt worden seien. "Ich habe den Verdacht, dass ich erpresst werde", erklärt der Ex-ORF-Chef. Dieser Verdacht habe sich aus den Forderungen des Anwalts der betroffenen Mitarbeiterin ergeben.

Nach Weißmanns Darstellung seien vier Bedingungen gestellt worden: Sein Ausscheiden aus dem ORF, der Rücktritt als Generaldirektor, eine Zahlung von 25.000 Euro an Frauenhäuser sowie die Übernahme der Anwaltskosten.

Sollten die Forderungen nicht innerhalb einer bestimmten Frist erfüllt werden, würde die Angelegenheit öffentlich gemacht.

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Ob sich dieser Verdacht bestätigt, ist Gegenstand rechtlicher Ermittlungen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

"Nie etwas unerwünscht"

Auch zu den sichergestellten Nachrichten und Tonaufnahmen äußert sich Weißmann ausführlich. Er verweist auf knapp 4.000 Chats und 17 Tonmitschnitte, die seiner Ansicht nach ein völlig anderes Bild der Beziehung zur Mitarbeiterin zeichnen.

"Wenn man die Chats liest, wird man feststellen, dass nie etwas unerwünscht war, sondern wechselseitig und einvernehmlich", sagt Weißmann. Er spricht von einer einvernehmlichen Beziehung und behauptet zudem, dass die Frau selbst intime Fotos von ihm verlangt habe.

Die Bilder des Tages i ?

Sein Vorwurf an den früheren Arbeitgeber: Der ORF habe falsche Anschuldigungen ungeprüft veröffentlicht.

Streit um Kündigung geht weiter

Weißmann wehrt sich vor Gericht gegen das Ende seines Dienstverhältnisses. Sein Anwalt Oliver Scherbaum will die wahren Gründe für die Kündigung offenlegen.

Am Freitag wurde auch Weißmanns Nachfolgerin Ingrid Thurnher befragt. Sie schilderte, wie sie im März vom bevorstehenden Abgang des Generaldirektors erfahren hatte.

Eine Entscheidung im Kündigungsstreit steht noch aus.