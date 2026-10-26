i Wiener Erzbischof Josef Grünwidl APA-Images / APA / ROLAND SCHLAGER "Die Mitte bröckelt" Wiener Erzbischof warnt vor Spaltung in Österreich Zum Nationalfeiertag warnt Wiens Erzbischof Josef Grünwidl vor einer Spaltung der Gesellschaft. Er sieht die Extreme erstarken und die Mitte bröckeln. Von André Wilding 26.10.2026, 08:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zum Nationalfeiertag betont der Wiener Erzbischof Josef Grünwidl Demokratie, Neutralität, Rechtsstaatlichkeit und das Sozialnetz als "tiefe, feste Wurzeln" Österreichs. In einem zum 26. Oktober veröffentlichten Video in Sozialen Netzwerken zeigt sich Grünwidl dankbar für den "immer noch vorhandenen Grundwasserspiegel von Solidarität und Hilfsbereitschaft" im Land.

"Die Extreme werden stärker"

"Die Extreme werden stärker, die Mitte bröckelt", äußert er gleichzeitig Sorge. "Wir brauchen dringend Menschen, die das 'ich, mich, meins' in den Hintergrund und das 'du, wir, unser' in den Vordergrund stellen", appelliert der Wiener Erzbischof.

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Nachdenklich blickt Grünwidl in der Videobotschaft auch auf Herausforderungen wie die demografische Entwicklung, die "Anlass zur Besorgnis gibt". Die von der Regierung geplante Sozialhilfereform sieht der Erzbischof kritisch. "Das Sozialnetz wird durch die neue Reform noch einmal angespannter, und die Situation für viele Menschen an der Armutsgrenze wird sich verschärfen", warnt er.

"Werden kritische Zeiten meistern"

Grundsätzlich sei er aber überzeugt, so Grünwidl: "Wir werden kritische Zeiten und Herausforderungen gemeinsam meistern; das hat Österreich in der Vergangenheit schon oft bewiesen." Dazu nötig seien "Menschen, die nicht nur fragen, was wünsche ich mir, sondern auch, wie ist die Realität, was ist jetzt zu tun und was ist mein Beitrag für ein gutes Miteinander".

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Er sei zuversichtlich hinsichtlich der anhaltenden Bedeutung der Wurzeln Österreichs, so Grünwidl abschließend. Dies gelte auch "im Blick auf unseren christlichen Glauben und auf unsere Werte, die unser Land geprägt haben und hoffentlich auch in Zukunft prägen".