i folgt Leserreporter ÖAMTC warnt alle Ganz neue Regeln für Ukrainer mit Auto in Österreich Seit heuer gelten neue Regeln für ukrainische Autos in Österreich. Für viele Fahrzeuge laufen die Übergangsfristen 2027 aus. Was das bedeutet. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 09:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für ukrainische Autobesitzer in Österreich haben sich die Regeln geändert. Seit 30. Juli 2026 gelten grundsätzlich wieder die allgemeinen Vorschriften für Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen. Die bisherige Sonderregelung für ukrainische Fahrzeuge ist ausgelaufen. Der ÖAMTC fasst zusammen, worauf Betroffene jetzt achten müssen.

Entscheidend ist vor allem, ob das Auto seinen dauernden Standort in Österreich hat. Wer hier seinen Hauptwohnsitz begründet, muss grundsätzlich davon ausgehen, dass auch das mitgebrachte Fahrzeug dauerhaft in Österreich stationiert ist. In diesem Fall darf ein Auto mit ausländischem Kennzeichen normalerweise nur einen Monat nach der Einbringung verwendet werden. Danach ist eine österreichische Zulassung erforderlich.

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Für ukrainische Fahrzeuge, die bereits vor dem 30. Juli 2026 nach Österreich gebracht wurden, gelten allerdings Übergangsfristen. Hat das Auto seinen dauernden Standort in Österreich, darf es längstens bis 30. Mai 2027 mit ukrainischem Kennzeichen gefahren werden. Liegt der dauernde Standort nicht in Österreich, gilt als spätester Termin der 30. Juli 2027.

NoVA und Versicherungssteuer können anfallen

Wer sein Fahrzeug in Österreich zulassen muss, sollte auch die finanziellen Folgen berücksichtigen. Neben den Kosten für die Zulassung können die Normverbrauchsabgabe (NoVA) und die motorbezogene Versicherungssteuer anfallen. Je nach Fahrzeug können außerdem technische und zollrechtliche Schritte notwendig sein.

Auch beim Versicherungsschutz gibt es klare Vorgaben. Wer eine gültige Internationale Versicherungskarte, die sogenannte Grüne Karte, besitzt, kann Unfallschäden über das ukrainische Grüne-Karte-Büro abwickeln. Wer keine solche Karte hat, muss eine Grenzversicherung abschließen. Eine frühere Ausnahme von dieser Pflicht ist bereits mit 30. Juni 2022 ausgelaufen.

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Vignette ist für private Fahrten wieder nötig

Auch bei der Autobahnmaut gibt es keine generelle Befreiung mehr. Die Mautbefreiung für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen mit ukrainischem Kennzeichen endete bereits am 31. Oktober 2025. Wer privat auf österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen unterwegs ist, benötigt daher grundsätzlich eine gültige Vignette beziehungsweise muss die jeweilige Streckenmaut bezahlen.

Ausgenommen bleiben humanitäre Hilfstransporte. Das gilt für Fahrten zum Transport von Hilfsgütern ebenso wie für Fahrten, bei denen Vertriebene im Sinn der Vertriebenen-Verordnung befördert werden. Die Befreiung umfasst Vignette, Streckenmaut und Lkw-Maut.

Ukrainischer Führerschein bleibt gültig

Wer vorübergehenden Schutz in Österreich erhalten hat, muss seinen ukrainischen Führerschein weiterhin nicht gegen einen österreichischen umtauschen. Er darf ihn verwenden, solange der Schutzstatus besteht. Auch eine neue Fahrprüfung, ein internationaler Führerschein oder eine Übersetzung sind laut EU-Regelung nicht erforderlich.

Anders sieht es beim technischen Nachweis aus: Ob ein Fahrzeug regelmäßig überprüft werden muss, richtet sich grundsätzlich nach den Vorschriften des Zulassungsstaates – bei ukrainischen Kennzeichen also nach ukrainischem Recht. Die Verkehrs- und Betriebssicherheit muss aber auch in Österreich jederzeit gewährleistet sein. Bei Kontrollen kann sie direkt vor Ort überprüft werden.