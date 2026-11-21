i Die Baubilanz 2024 zeigt erneut einen Rückgang. Getty Images Keine Erholung Baukrise ohne Ende! Österreich ist Europas Schlusslicht Die Baukrise hält Österreich fest im Griff. Laut neuer WIFO-Prognose liegt das Bauvolumen selbst 2029 noch weit unter dem Stand von 2023. Von Österreich Heute 21.11.2026, 11:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die österreichische Bauwirtschaft kommt einfach nicht aus der Krise. Während in vielen europäischen Ländern längst wieder mehr gebaut wird, geht es hierzulande weiter bergab. Das zeigt eine neue Prognose des europäischen Forschungsnetzwerks Euroconstruct, die am Freitag in Wien vorgestellt wurde.

Besonders bitter: Selbst im Jahr 2029 wird das heimische Bauvolumen noch um 5,8 Prozent unter dem Niveau von 2023 liegen. Das ist der größte Rückstand unter allen 19 untersuchten europäischen Ländern.

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Fünftes Minus-Jahr in Folge

Schon 2026 schrumpft die österreichische Bauproduktion um weitere 0,6 Prozent. Damit geht es bereits das fünfte Jahr in Folge bergab. Noch im Juni hatten die Experten zumindest mit einer Stagnation gerechnet.

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Erst ab 2027 soll es wieder leicht aufwärtsgehen. Die erwarteten Zuwächse bleiben allerdings überschaubar: 1,0 Prozent im Jahr 2027, 1,3 Prozent 2028 und 1,1 Prozent 2029.

Wohnbau bleibt großes Sorgenkind

Besonders problematisch ist die Situation im Wohnbau. Gestiegene Zinsen und hohe Baukosten bremsen die Erholung. Auch die Inflation könnte den erhofften Aufschwung weiter verzögern.

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"Österreich kommt dabei langsamer aus der Krise als seine Nachbarn", warnt WIFO-Ökonom Michael Klien. Gerade dem Wohnbau fehle hierzulande die Dynamik.

Andere Länder bauen längst wieder mehr

Wie groß der Unterschied ist, zeigt der Blick über die Grenze. Während Österreichs Bauwirtschaft 2026 um 0,6 Prozent schrumpft, legt das Bauvolumen in Tschechien um satte 8,1 Prozent zu. Auch Irland (+5,2 Prozent), Finnland (+5,1 Prozent) und Schweden (+4,4 Prozent) verzeichnen kräftige Zuwächse.

Insgesamt wächst die Bauwirtschaft der 19 untersuchten Länder 2026 um 1,2 Prozent. Bis 2029 soll das europäische Bauvolumen sogar um 4,1 Prozent über dem Niveau von 2023 liegen.