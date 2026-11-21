i Bild: Hauptverband Ärger in Ordinationen e-Card fällt immer wieder aus – Patienten betroffen Wiederholte Ausfälle des e-Card-Systems sorgen für Ärger in Österreichs Ordinationen. Patienten müssen ihre Rezepte wieder auf Papier abholen. Von Österreich Heute 21.11.2026, 11:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Volle Wartezimmer und dann streikt die Technik: In Österreichs Arztpraxen sorgt das e-Card-System derzeit für Frust. Laut Österreichischer Ärztekammer kommt es immer wieder zu technischen Ausfällen, ausgerechnet dann, wenn besonders viele Menschen medizinische Hilfe benötigen.

"Dieses Szenario ist nun schon mehrmals aufgetreten und lähmt uns in unserer Arbeit", kritisiert Edgar Wutscher, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer.

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Patienten müssen Rezepte persönlich abholen

Besonders ärgerlich für Patienten: Wenn das e-Card-System ausfällt, können Ärzte keine elektronischen Rezepte ausstellen. So war es zum Beispiel auch am vergangenen Montag.

Wer Medikamente benötigt, muss sich dann das Rezept direkt in der Ordination holen und anschließend mit dem ausgedruckten Zettel in die Apotheke gehen. Das bedeutet zusätzliche Wege und mehr Aufwand für Patienten und Ärzte.

"Digitale Anwendungen sollen einen Mehrwert in der Gesundheitsversorgung bieten und zuverlässig unterstützen – wenn die digitale Infrastruktur aber bei einem Peak an Krankheitsfällen schnell überlastet ist, dann ist das Ziel einer digitalen Transformation klar verfehlt", so Wutscher.

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Auch Abrechnung macht Probleme

Die technischen Pannen haben noch weitere Folgen. Weil das e-Card-System fest in die Software der Ordinationen eingebunden ist, können bei Ausfällen auch Probleme bei der Dokumentation und Abrechnung entstehen.

Alexander Moussa von der Ärztekammer kritisiert, dass es für solche Situationen keine klaren Regelungen gebe. Auch sei nicht geklärt, wer für die zusätzlichen Kosten aufkommen müsse: "Diese technischen Ausfälle kosten uns viel Zeit – Zeit, die wir für unsere Patientinnen und Patienten benötigen."

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Ärztekammer fordert Umbau des Systems

Die Ärztekammer stellt deshalb auch die Organisation der digitalen Gesundheitsversorgung infrage. Derzeit sind mit SVC, ELGA und ITSV drei unterschiedliche Unternehmen für wesentliche Teile der IT-Infrastruktur zuständig.

Moussa schlägt vor, diese aus Kosten- und Effizienzgründen zu einem einzigen Unternehmen zusammenzuführen.

Damit sollen technische Probleme reduziert und Abläufe verbessert werden. Denn gerade in Zeiten voller Wartezimmer brauchen Ärzte und Patienten ein System, auf das sie sich verlassen können.