i Ein steirischer Gynäkologe befürchtet, dass sich werdende Mütter bei der Befragung unter Druck gesetzt fühlen könnten. iStock / af_istocker Wirbel um Eltern-Kind-Pass Intime Fragen an Schwangere sorgen für Ärger Geld, Gewalt, Sex: Schwangere sollen im neuen Eltern-Kind-Pass sehr persönliche Fragen beantworten. Bei Ärzten und Hebammen sorgt das für Empörung. Von Österreich Heute 20.11.2026, 11:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie viel Geld steht einer werdenden Mutter zur Verfügung? Wurde sie während ihrer Schwangerschaft geschlagen oder gedemütigt? Oder im vergangenen Jahr zu sexuellen Handlungen gezwungen?

Mit solchen Fragen sollen sich Schwangere künftig im Rahmen des neuen Eltern-Kind-Passes auseinandersetzen. Ein zehnseitiger Fragenkatalog sorgt deshalb für heftige Kritik. Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, sind nicht nur werdende Eltern irritiert. Auch Ärzte und Hebammen aus der Steiermark stoßen sich an der neuen Befragung.

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"Das geht doch niemanden etwas an!"

Ein langjähriger steirischer Gynäkologe zeigt sich gegenüber der "Krone" empört. Seine Patientinnen würden bei den höchstpersönlichen Fragen nur den Kopf schütteln. "Das geht doch niemanden was an", schildert er ihre Reaktion.

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Besonders kritisch sieht der Arzt Fragen zur finanziellen Situation, zu körperlicher und psychischer Gewalt sowie zu sexuellen Übergriffen. Zwar seien manche Antworten freiwillig. Im persönlichen Beratungsgespräch könnten sich die Frauen aber trotzdem unter Druck gesetzt fühlen, befürchtet der Mediziner.

Auch Hebammen üben Kritik

Nicht nur der Gynäkologe hat Bedenken. Laut dem Arzt würden mehrere Hebammen den Fragebogen am liebsten gar nicht vorlegen. "Ich verwende ihn nur ungern, muss aber", sagt eine Hebamme. Die angesprochenen Themen seien zwar wichtig, die Art der Befragung halte sie jedoch für problematisch.

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Neuer Pass sorgt bereits für andere Probleme

Der Fragenkatalog ist nicht der einzige Kritikpunkt am neuen Eltern-Kind-Pass. Schon zuvor hatten Ärzte und Hebammen über Schwierigkeiten bei der Einführung geklagt. Sie seien kurzfristig über Änderungen informiert worden, digitale Eintragungen würden nicht funktionieren und auch die Papierfassung enthalte Fehler. Zusätzlich gibt es Kritik am Abrechnungssystem.