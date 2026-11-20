i Ein Geschäftsführer soll dem Land Steiermark rund 15.000 Euro für nicht erbrachte Betreuungsleistungen verrechnet haben. nullplus Geld vom Land kassiert 15.000 Euro! Betrugsprozess um Behindertenbetreuung Ein Geschäftsführer soll dem Land Steiermark rund 15.000 Euro für nicht erbrachte Betreuungsleistungen verrechnet haben. Nun steht er vor Gericht. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 06:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Geschäftsführer steht am Grazer Straflandesgericht vor Gericht. Er soll als Obmann eines Vereins das Land Steiermark um rund 15.000 Euro betrogen haben. Der Vorwurf: Er kassierte Geld für Betreuungsstunden, die gar nicht stattgefunden haben sollen. Darüber berichtet die "Kleine Zeitung".

Der Verein bietet Betreuungsleistungen im Rahmen des Behindertengesetzes an. Laut Anklage soll der Mann zwischen Oktober 2023 und Mai 2024 nicht erbrachte Leistungen abgerechnet haben. Ihm wird gewerbsmäßig schwerer Betrug vorgeworfen.

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Tausende Euro zurückgezahlt

Der Angeklagte weist jede Betrugsabsicht zurück. "Ich bin unschuldig", betont er. Knapp 13.000 Euro hat er allerdings bereits zurückgezahlt. Den restlichen Betrag hält er für gerechtfertigt.

Seine Erklärung: Auch kurzfristig abgesagte Termine seien verrechnet worden, weil die Betreuung später nachgeholt werden sollte. Das geschah jedoch nicht in allen Fällen. Sein Verteidiger spricht von organisatorischen Schwächen statt vorsätzlichem Betrug.

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Kunden-Unterschriften kopiert

Für Aufsehen sorgt zudem, dass der Geschäftsführer Unterschriften seiner Kunden kopierte und für die Abrechnungen verwendete. Er behauptet, die Betroffenen hätten davon gewusst.

Richter Hanspeter Draxler will das nun überprüfen lassen. Auch die tatsächliche Schadenshöhe ist noch offen. Der Prozess wurde vertagt.