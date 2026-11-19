i Auf der Rechberghöhe in Semriach ging der Kombi einer 24-Jährigen in Flammen auf. FF Semriach Plötzlich Flammen im Motorraum Auto brennt! Frau (24) rettet sich und ihre Hunde Plötzlich schlagen Flammen aus dem Motorraum! Für eine Steirerin (24) wird die Autofahrt zum Albtraum. Mit an Bord: ihre beiden Hunde. Von Österreich Heute 19.11.2026, 19:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen am Mittwoch, 18. November, in Semriach im Bezirk Graz-Umgebung! Eine 24-Jährige war gegen 16.30 Uhr mit ihrem Kombi im Bereich der Rechberghöhe unterwegs, als plötzlich Flammen im Motorraum ausbrachen.

Die Lenkerin reagierte schnell und brachte ihr Fahrzeug rechtzeitig zum Stehen. Dann gelang es ihr, sich und ihre beiden Hunde in Sicherheit zu bringen.

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Kurz darauf stand das Auto in Vollbrand

Viel Zeit blieb der jungen Frau nicht. Schon kurz nach ihrer Flucht stand der Wagen vollständig in Flammen.

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Die Feuerwehren Semriach und Tulwitz rückten zum Einsatz aus. Unter schwerem Atemschutz bekämpften die Einsatzkräfte den Brand und brachten das Feuer schließlich unter Kontrolle.

Auto ist völlig zerstört

Für den Kombi kam jede Hilfe zu spät. Das Fahrzeug wurde durch die Flammen vollständig zerstört.

Die gute Nachricht: Weder die 24-Jährige noch ihre beiden Hunde wurden verletzt. Auch sonst kamen keine Personen zu Schaden. Warum das Auto während der Fahrt plötzlich Feuer fing, ist derzeit noch unklar.