i Die steirischen Politiker haben sich am Design von GTA orientiert. REUTERS/Athit Perawongmetha Social-Media-Trend GTA-Fieber! Steirische Politiker blamieren sich mit KI Mario Kunasek und Manuela Khom zeigen sich im GTA-Stil. Doch bei den KI-Bildern stimmt nicht alles – besonders die Flaggen sorgen für Aufsehen. Von Österreich Heute 19.11.2026, 17:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte es ein lustiger Social-Media-Trend werden. Doch die KI-Bilder von Steiermarks Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und seiner Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) sorgen jetzt für Wirbel.

Beide Politiker ließen sich unabhängig voneinander im Stil des Videospiels "Grand Theft Auto" (GTA) darstellen. Dabei hat die künstliche Intelligenz allerdings einige kuriose Fehler eingebaut, wie die "Kleine Zeitung" berichtet.

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Österreich oder doch Polen?

Auf einem der Bilder steht Kunasek gemeinsam mit FPÖ-Chef Herbert Kickl in einem Festzelt. Im Hintergrund hängen bayerische Fahnen, passend zur Oktoberfest-Stimmung. Doch bei Kickl fällt ein Detail auf: Die rot-weiße Flagge, die er in Händen hält, erinnert durch ihre Farbanordnung eher an die polnische als an die österreichische Nationalflagge.

Auch Kunasek kommt nicht ganz ungeschoren davon. In seinen Händen ist ein weißes Stoffstück zu sehen, das etwas an eine Stoffwindel erinnert.

Rätsel um Khoms Flagge

Auch bei ÖVP-Vizelandeshauptfrau Manuela Khom hat die KI offenbar ihre eigenen Vorstellungen entwickelt. Sie ist gemeinsam mit Kärntens Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) in einem Zug der Koralmbahn zu sehen. Während Gruber eine Kärntner Flagge zeigt, hält Khom etwas, das eigentlich die steirischen Landesfarben darstellen soll.

Neben Weiß und Grün taucht darauf allerdings auch Rot auf. Man kann daher auch eine Ähnlichkeit zur palästinensischen Flagge erkennen. Im Büro der Politikerin weist man diese Deutung zurück.

Büro erklärt roten Fleck

Als Vorlage für das KI-Bild habe ein Foto von der Eröffnung der Koralmbahn gedient. Darauf seien die steirische und die Kärntner Flagge durch einen Schal mit dem Rot der ÖBB verbunden gewesen. Daher stamme auch der rote Bereich auf dem KI-Bild, heißt es aus Khoms Büro.

Die kuriosen Darstellungen zeigen jedenfalls, wie schnell beim Einsatz künstlicher Intelligenz kleine Details schiefgehen können – selbst bei den Social-Media-Auftritten der steirischen Landesspitze.