i Trauerkerzen nach dem Amoklauf am Bundesoberstufenrealgymnasium BORG Dreierschützengasse. IMAGO/Dirk Sattler Gericht bestätigt neue Details Grazer Amokläufer (21) war jahrelang in NS-Chatgruppe Neue Erkenntnisse zum Amoklauf in Graz: Der Täter war jahrelang in einer Chatgruppe mit NS-Inhalten. Ein Freund (22) wurde bereits verurteilt. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 22:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Erkenntnisse über das Umfeld des Grazer Amokläufers! Der damals 21-Jährige, der im Juni 2025 zehn Menschen am BORG Dreierschützengasse tötete, war über Jahre Mitglied einer WhatsApp-Gruppe, in der nationalsozialistische und menschenverachtende Inhalte ausgetauscht wurden. Das hat nun das Landesgericht Graz bestätigt.

Wie der ORF am Donnerstag berichtet, bestand die Chatgruppe aus dem späteren Täter und zwei seiner Freunde. Einer davon, ein mittlerweile 22-Jähriger, wurde bereits wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung verurteilt. Einen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen den Chatnachrichten und dem Amoklauf gibt es allerdings nicht.

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Seit der Volksschule befreundet

Die drei jungen Männer kannten einander bereits seit ihrer Volksschulzeit. Auch später hielten sie Kontakt, unter anderem über gemeinsame Online-Spiele.

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In der privaten WhatsApp-Gruppe wurden über rund dreieinhalb Jahre immer wieder verbotene Inhalte verschickt. Darunter befanden sich laut Gerichtsberichten Bilder von Adolf Hitler, Hakenkreuze und weitere Darstellungen mit nationalsozialistischem Bezug.

Besonders häufig soll der inzwischen 22-jährige Freund solche Nachrichten verbreitet haben. Am 12. November musste er sich deshalb vor dem Grazer Straflandesgericht verantworten.

Sechs Monate bedingte Haft für Freund

Der junge Mann bekannte sich schuldig und erklärte vor Gericht, dass die Nachrichten zunächst harmlos begonnen hätten und sich die Inhalte über die Jahre immer weiter gesteigert hätten.

Sein Verhalten versuchte er mit jugendlichem Leichtsinn zu erklären. Der Richter ließ diese Begründung angesichts der jahrelangen Verbreitung verbotener Inhalte nicht gelten.

Die Geschworenen sprachen den 22-Jährigen schuldig. Das Urteil: sechs Monate bedingte Haft. Zusätzlich wurde Bewährungshilfe angeordnet. Der Mann muss außerdem im Rahmen einer pädagogischen Führung die KZ-Gedenkstätte Mauthausen besuchen.

Kein Zusammenhang mit Amoklauf nachgewiesen

Nach der schrecklichen Tat vom 10. Juni 2025 hatte sich der 22-Jährige laut Gerichtsberichten freiwillig bei der Polizei gemeldet und seine Verbindung zum Täter offengelegt.

Er gab an, nichts von den Plänen seines früheren Schulfreundes gewusst zu haben. Die Ermittler konnten keinen Zusammenhang zwischen dem Verurteilten und dem Amoklauf feststellen.

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Auch eine Verbindung der jungen Männer zur organisierten rechtsextremen Szene oder eine gefestigte rechtsextreme Ideologie ließ sich laut Barbara Schwarz vom Landesgericht Graz nicht nachweisen.

Damit steht zwar fest, dass im Umfeld des späteren Täters über Jahre NS-Inhalte verbreitet wurden. Dass diese Nachrichten bei der Amoktat eine Rolle spielten, ist nach aktuellem Ermittlungsstand jedoch nicht belegt.

Zehn Menschen starben bei der Amoktat

Am 10. Juni 2025 hatte der damals 21-jährige ehemalige Schüler am BORG Dreierschützengasse in Graz mit zwei legal besessenen Schusswaffen das Feuer eröffnet.

Neun Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin wurden getötet. Elf weitere Menschen erlitten teils schwere Verletzungen. Der Täter nahm sich anschließend selbst das Leben.

Die nun bestätigten Details liefern weitere Informationen über das frühere soziale Umfeld des Amokläufers. Eine Erklärung für die Tat ergeben sie nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen nicht.