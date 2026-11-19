Seit elf Jahren findet Herr S. aus der Steiermark keine Ruhe. Ein Mann macht ihm nach eigenen Angaben das Leben zur Hölle. Immer wieder wird der Steirer bei Behörden angezeigt, sogar seine persönliche Krankengeschichte wird weitergegeben. Mittlerweile ist die Belastung so groß, dass er seine Heimat verlassen möchte.
Der Mann, von dem sich Herr S. verfolgt fühlt, wendet sich seit Jahren an verschiedene Behörden und Institutionen. Unter anderem landen Anzeigen bei der Pensionsversicherungsanstalt, der Führerscheinbehörde und dem Bezirksgericht. Dabei wird auch die Krankengeschichte des Steirers an diese Stellen übermittelt.
Für Herrn S. sind die ständigen Kontaktaufnahmen schon seit langem unerträglich geworden. Er ist überzeugt, dass der andere Mann sein Leben zerstören möchte.
Die Folgen sind schwerwiegend: Der Steirer leidet mittlerweile unter massiven gesundheitlichen Problemen und ist sogar arbeitsunfähig geworden. Weil er sich in seiner Heimat nicht mehr wohlfühlt, denkt er daran, in ein anderes Bundesland zu übersiedeln.
Besonders bitter für den Betroffenen: Obwohl sich die Vorfälle bereits über elf Jahre ziehen, reichen die Handlungen für die Staatsanwaltschaft insgesamt nicht aus, um ein Verfahren wegen Stalkings beziehungsweise beharrlicher Verfolgung einzuleiten. Lediglich ein Verfahren wegen Urkundenfälschung gibt es.
Wie Herr S. mit dieser Situation lebt und warum er seine Heimat verlassen möchte, zeigt Peter Resetarits am Donnerstag (19. November) um 21.05 Uhr in einer neuen Ausgabe von "Schauplatz Gericht" auf ORF 2 und ORF ON.