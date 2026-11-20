i Nach einer blutigen Messerattacke in der Steiermark gibt es eine überraschende Wende: Ein Verdächtiger kam frei, ein anderer wurde festgenommen. istock Mit Messer attackiert Brisante Wende nach blutigem Angriff auf 18-Jährigen Nach einer blutigen Messerattacke in der Steiermark gibt es eine überraschende Wende: Ein Verdächtiger kam frei, ein anderer wurde festgenommen. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 09:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine überraschende Wende gibt es nach der Messerattacke auf einen 18-Jährigen in Irdning (Bezirk Liezen). Ein zunächst festgenommener 21-Jähriger wurde wieder aus der Untersuchungshaft entlassen. Stattdessen klickten nun für einen 16-Jährigen die Handschellen.

Der Vorfall ereignete sich am 31. Oktober gegen 23.20 Uhr am Hauptplatz in Irdning. Zunächst war ein 18-Jähriger mit einem 16-Jährigen in Streit geraten. Die Auseinandersetzung eskalierte, der Jugendliche ging auf seinen Kontrahenten los. Kurz darauf kam ein 21-jähriger Bekannter des 16-Jährigen hinzu.

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Der Ältere geriet unter Verdacht, dem 18-Jährigen mit einem Klappmesser von hinten zweimal zugestochen zu haben. Das schwer verletzte Opfer musste stationär im Krankenhaus behandelt werden, sein Zustand war stabil.

Plötzlich klickten andere Handschellen

Die Ermittler konnten beide Verdächtigen ausforschen. Der 21-Jährige bestritt die Tat, wurde jedoch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben in die Justizanstalt eingeliefert. Der 16-Jährige blieb zunächst auf freiem Fuß. Das mutmaßliche Tatmesser, das in einem Abwasserkanal entsorgt worden war, konnte sichergestellt werden.

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Am Donnerstag nahm der Fall eine neue Wendung. Bei einer gerichtlich angeordneten Tatrekonstruktion widersprachen sich die Angaben des 16-Jährigen und mehrerer Zeugen.

Die Konsequenz: Der 21-Jährige wurde noch an Ort und Stelle aus der Untersuchungshaft entlassen. Dafür ordnete die Staatsanwaltschaft die Festnahme des 16-Jährigen an.