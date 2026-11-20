i Eine Pflegerin soll hilflose Patienten um Geld gebracht und sich als Alleinerbin in deren Testamente geschlichen haben. istock Polizei sucht weitere Opfer Dreiste Pflegerin brachte Patienten um Geld und Erbe Eine Pflegerin soll hilflose Patienten um Geld gebracht und sich als Alleinerbin in deren Testamente geschlichen haben. Nun sitzt die Frau in Haft. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 09:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Pflegerin soll zwei schwer beeinträchtigte Menschen im steirischen Murtal über Jahre hinweg ausgenutzt haben. Die 40-Jährige steht im Verdacht, nicht nur Geld von ihren Konten abgezweigt, sondern sich auch deren Erbe gesichert zu haben. Die Frau wurde festgenommen.

Die Rumänin aus dem Bezirk Murtal soll zwischen Oktober 2019 und April 2026 die Bankomatkarten einer 70-jährigen Frau und eines 68-jährigen Mannes für private Zwecke verwendet haben. Laut Polizei bezahlte sie damit unter anderem Kleidung und hob Bargeld ab. Beide Betroffenen waren auf eine Betreuung rund um die Uhr angewiesen.

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Angehörige deckten Unstimmigkeiten auf

Aufgeflogen sein dürfte die Sache nach dem Tod der 70-Jährigen. Ihren Angehörigen fielen bei der Abwicklung des Nachlasses Unregelmäßigkeiten auf, woraufhin sie die Polizei einschalteten. Im Zuge der Ermittlungen geriet auch der Fall des 68-Jährigen ins Visier der Beamten.

Doch bei den mutmaßlichen Geldgeschäften soll es nicht geblieben sein. Die Verdächtige dürfte die Hilflosigkeit der beiden Personen gezielt ausgenutzt und sie durch Täuschungen und falsche Versprechungen dazu gebracht haben, sie jeweils als Alleinerbin einzusetzen. Dabei besteht auch der Verdacht der Fälschung besonders geschützter Urkunden.

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Schaden geht in die Zehntausende

Ein bereits abgeschlossener Schenkungsvertrag für ein Wohnhaus konnte inzwischen rückgängig gemacht werden. Der bisher festgestellte Schaden beträgt mehrere Zehntausend Euro.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben wurde die 40-Jährige festgenommen und in die Justizanstalt Leoben gebracht. Bei der Festnahme stellten die Ermittler mehrere Datenträger sicher.

Die Polizei prüft nun, ob es weitere Taten oder Geschädigte gibt. Mögliche Opfer sollen sich bei der Polizeiinspektion Knittelfeld unter 059133/6310 melden.