i Wer nachts die Schlafzimmertür offen lässt, unterschätzt womöglich eine Gefahr, die lebensbedrohlich werden kann. iStock/Gudella Lebenswichtiger Handgriff Warum du deine Schlafzimmertür nachts schließen musst Ein kleiner Handgriff vor dem Schlafengehen kann Leben retten. Warum du deine Tür nachts schließen solltest. Von Heute Life 23.11.2026, 20:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist spät, das Licht geht aus und du kuschelst dich gemütlich unter die Decke. Die Schlafzimmertür bleibt dabei einen Spalt offen – schließlich soll die Luft zirkulieren. Was nach einer harmlosen Gewohnheit klingt, kann im Ernstfall jedoch gefährlich werden. Denn ausgerechnet eine geschlossene Tür könnte dir eines Tages das Leben retten.

Eine kleine Gewohnheit mit großer Wirkung

Ob für frische Luft, die Kinder oder den Vierbeiner: Viele Menschen lassen ihre Schlafzimmertür nachts bewusst offen. Doch was die wenigsten wissen: Im Brandfall kann genau das zum Problem werden. Bricht nachts in der Wohnung ein Feuer aus, breiten sich Rauch und giftige Gase oft rasend schnell aus. Eine geschlossene Schlafzimmertür kann diese Ausbreitung deutlich verlangsamen und so wertvolle Zeit verschaffen.

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Das Überraschende: Dafür braucht es nicht einmal eine spezielle Brandschutztür. Schon eine gewöhnliche Zimmertür kann einen entscheidenden Unterschied machen.

Warum die geschlossene Tür Leben retten kann

Auch wenn viele Innentüren aus Holz bestehen, können sie im Ernstfall eine wichtige Schutzbarriere bilden. Sie halten Rauch und Hitze zumindest vorübergehend zurück und sorgen dafür, dass die Temperaturen im Schlafzimmer langsamer steigen. Das Prinzip ist einfach: Je länger Feuer und Rauch draußen bleiben, desto größer ist die Chance, rechtzeitig auf die Gefahr aufmerksam zu werden und sich in Sicherheit zu bringen. Laut dem Präventionsportal "Brand-Feuer.de" wird diese einfache Sicherheitsmaßnahme im englischsprachigen Raum bereits Kindern vermittelt.

Die größte Gefahr ist oft unsichtbar

Besonders tückisch: Bei Wohnungsbränden ist häufig nicht das Feuer selbst die größte Bedrohung, sondern der giftige Rauch. Rund 80 Prozent der Todesopfer sterben laut Feuerwehrinformationen an den Folgen einer Rauchvergiftung. Nachts ist die Gefahr besonders hoch. Im Schlaf nehmen Menschen Brandgerüche oft nicht rechtzeitig wahr. Schon wenige Atemzüge hochgiftigen Rauchs können zur Bewusstlosigkeit führen.

Eine geschlossene Tür kann deshalb im entscheidenden Moment den Unterschied machen. Je nach Brandsituation kann sie sogar mehrere zusätzliche Minuten verschaffen.

Dieser einfache Trick kann dich schützen

Brandschutzexperten empfehlen daher, die Schlafzimmertür vor dem Zubettgehen zu schließen. Auch im Brandfall gilt: Türen zwischen sich und dem Feuer möglichst geschlossen halten. Mindestens genauso wichtig sind funktionierende Rauchmelder. Sie warnen frühzeitig und können gemeinsam mit einer geschlossenen Tür lebensrettend sein.

Ist der Fluchtweg durch Rauch oder Flammen versperrt, sollte man die Tür geschlossen halten, die Feuerwehr über 122 alarmieren und am Fenster auf sich aufmerksam machen. Niemals durch einen verrauchten Gang flüchten.