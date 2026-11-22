i In einigen Regionen Österreichs dauert die Anfahrt zu einem Spital über eine Stunde. iStock Bis zu 61 Minuten Anfahrt Spital weit weg – neuer Check zeigt große Unterschiede Eine neue Auswertung zeigt enorme Unterschiede: Während manche Österreicher in wenigen Minuten im Spital sind, dauert es andernorts eine Stunde. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 08:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie weit ist es bis ins nächste Krankenhaus? Die Antwort hängt in Österreich stark vom Wohnort ab. Während Bewohner großer Städte häufig nur wenige Minuten benötigen, kann die Autofahrt in manchen Regionen bis zu einer Stunde dauern. Eine neue Auswertung zeigt nun, wo die Unterschiede besonders groß sind.

Untersucht wurden die Wege von 2.091 Gemeinden und den 23 Wiener Bezirken zum jeweils nächstgelegenen öffentlichen Spital mit Allgemeinversorgung. Die Analyse wurde vom Foresight-Institut gemeinsam mit ORF und APA durchgeführt.

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In diesen Gemeinden dauert es besonders lange

Den längsten errechneten Anfahrtsweg hat die Tiroler Gemeinde Sölden. Dort dauert die Fahrt zum nächsten öffentlichen Spital 61 Minuten. In Tux sind es 59 Minuten, in der steirischen Gemeinde Radmer 58 Minuten.

Auch andere Regionen sind betroffen. Besonders in den Berggebieten Tirols und Vorarlbergs müssen Patienten teilweise lange Wege zurücklegen. In Kärnten zählt unter anderem das Lesachtal zu den Gebieten mit längeren Anfahrtszeiten.

Österreichweit liegt die mittlere Fahrzeit bei rund 18 Minuten. In elf Prozent der Gemeinden dauert die Fahrt länger als eine halbe Stunde, bei rund 1,3 Prozent sogar mehr als 45 Minuten.

In Wien geht es besonders schnell

Die Unterschiede zeigen sich auch beim Vergleich der Bundesländer. In Kärnten beträgt die durchschnittliche Fahrzeit rund 22 Minuten, in Tirol etwa 20 Minuten. In Wien sind es hingegen weniger als fünf Minuten.

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Besonders kurze Wege gibt es im Wiener Bezirk Floridsdorf und im oberösterreichischen Schärding. Dort befinden sich Krankenhäuser unmittelbar in der Nähe der jeweiligen Messpunkte.

Die Zahlen beziehen sich auf berechnete Autofahrten vom Bevölkerungsschwerpunkt einer Gemeinde. Sie zeigen daher nicht, wie lange eine konkrete Rettungsfahrt dauert. Auch Verkehrsprobleme oder unterschiedliche Ausgangspunkte innerhalb einer Gemeinde können die tatsächliche Fahrzeit verändern.

Experten sehen nicht nur Nachteile

Längere Wege bedeuten allerdings nicht automatisch eine schlechtere medizinische Versorgung. Der Gesundheitsökonom Thomas Czypionka vom Institut für Höhere Studien verweist darauf, dass größere Krankenhäuser bei bestimmten Behandlungen Vorteile hinsichtlich Qualität und Effizienz haben können.

Entscheidend sei zudem, welche medizinischen Angebote außerhalb der Spitäler zur Verfügung stehen. Gerade in abgelegenen Regionen spielen niedergelassene Ärzte und ambulante Einrichtungen eine wichtige Rolle.

Bei akuten Notfällen kommt es besonders auf funktionierende Rettungsstrukturen an. Hier müssen auch geeignete Transportmöglichkeiten, etwa Rettungsfahrzeuge oder Hubschrauber, berücksichtigt werden.