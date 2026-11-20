i Wer regelmäßig Kürbis isst, tut seinem Körper viel Gutes. iStock/alvarez Expertin klärt auf Das passiert, wenn du täglich Kürbis isst Kürbis ist kalorienarm und steckt voller Nährstoffe. Doch ist es wirklich gesund, jeden Tag davon zu essen? Eine Expertin klärt auf. Von Heute Life 20.11.2026, 10:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Herbstzeit ist Kürbiszeit. Ob als Suppe, aus dem Ofen oder als Deko – das beliebte Gemüse landet jetzt wieder vermehrt auf den Tellern. Doch was passiert eigentlich im Körper, wenn man täglich Kürbis isst?

Die gute Nachricht: Wer regelmäßig Kürbis isst, tut seinem Körper viel Gutes. Das Fruchtfleisch enthält nur rund 30 Kilokalorien pro 100 Gramm und liefert dabei wertvolle Nährstoffe wie Kalium, Kalzium, Magnesium, Eisen und Zink sowie B-Vitamine, Vitamin C und E.

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Besonders intensiv gefärbte Sorten wie Hokkaido enthalten reichlich Carotinoide, schreibt Utopia.de. Diese sekundären Pflanzenstoffe wirken antioxidativ und können die Zellen vor freien Radikalen schützen.

Schutz für Herz und Augen

Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) sind die im Kürbis enthaltenen Carotinoide mit einem verringerten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden. Auch das Risiko für altersbedingte Augenerkrankungen kann sich verringern.

Ein weiterer Vorteil: Kürbis ist sehr gut verträglich und eignet sich deshalb auch für Babys und Menschen mit empfindlichem Magen. Eine spezifische Empfehlung für die tägliche Kürbismenge gibt es nicht – entscheidend ist jedoch die Vielfalt.

Achtung bei bitterem Geschmack

Es gibt allerdings auch Risiken, die du kennen solltest. Manche Kürbisse enthalten giftige Bitterstoffe namens Cucurbitacine, die Symptome wie Übelkeit, Bauchschmerzen und Durchfall auslösen können. Daher gilt: Schmeckt ein Kürbis bitter, solltest du ihn lieber wegwerfen.

Am besten kaufst du Kürbis während der Saison regional und in Bio-Qualität. So vermeidest du lange Transportwege und profitierst von der besten Nährstoffdichte. Außerhalb der Saison solltest du dich lieber nach anderen saisonalen Gemüsesorten umschauen.