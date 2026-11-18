i Das Alter alleine macht noch keine Helikopter-Mom, so Nina Grimm. iStock/standret Erziehung & Familie Psychologin: DAS macht Mütter zur Helikopter-Moms Werden Frauen mit Mitte 40 durch Lebenserfahrung automatisch gelassenere Mütter? Familienpsychologin Nina Grimm klärt auf. Von Heute Life 18.11.2026, 13:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Viele Frauen werden heute mit über 40 zum ersten Mal Mutter. Oft nach einer intensiven Karriere, manchmal allein, manchmal nach langer Vorbereitung. Die Frage, die sich viele stellen: Werden Mütter durch Lebenserfahrung automatisch gelassener?

Nicht unbedingt, sagt Familienpsychologin Nina Grimm. Ob eine Frau zur Helikopter-Mutter wird oder tiefenentspannt auf der Parkbank sitzt, habe nur bedingt mit dem Alter zu tun.

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Laut "Brigitte" erklärt die Psychologin, dass die Persönlichkeit eine viel größere Rolle spielt. "Die setzt sich für mich zusammen aus Temperament und verinnerlichten Verhaltensmustern, die wir uns früh angeeignet haben", so Grimm.

Persönlichkeit entscheidet, nicht das Alter

Dass manche Mamas bei jeder Fieberkurve durchpaniken, während andere jeden Kindergeburtstag entspannt rocken, hänge viel mehr mit der Persönlichkeit zusammen als mit dem Alter. Diese Verhaltensmuster hätten wir so tief verinnerlicht, dass wir sie oft nie wieder hinterfragen.

Grimm warnt auch vor "toxischer Selbstaufgabe" bei Müttern. Viele würden aus einer tiefen Überzeugung heraus handeln, für alle sorgen zu müssen, weil sie gelernt haben, dass sonst das gesamte System zusammenbricht.

Kinder sind kein Meisterwerk

Ein wichtiger Rat der Psychologin: Eltern sollten aufhören, ihre Kinder als "Meisterwerk" zu betrachten und ihnen die Erlaubnis geben, eigenständige Menschen mit Fehlern zu sein.

Für gestresste oder überengagierte Mütter gibt es eine gute Nachricht: Oft reichen bereits zehn Prozent Veränderung im Alltag, um wieder in Balance zu kommen. Es gehe darum zu akzeptieren, welcher Typ man ist – ohne schlechtes Gewissen.