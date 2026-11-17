i Dolores Aveiro hat eine klare Meinung. IMAGO/Sports Press Photo Ära nach "CR7" Ronaldo-Mutter: "Freue mich über Portugal-Niederlage" Ronaldos Mutter jubelt über Portugals 1:4 gegen Dänemark! Dolores Aveiro wirft dem Verband und den Ex-Mitspielern ihres Sohnes mangelnden Respekt vor. Von Sport Heute 17.11.2026, 05:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Portugals 1:4-Pleite gegen Dänemark sorgt für Wirbel – ausgerechnet Cristiano Ronaldos Mutter freute sich über die Niederlage! Dolores Aveiro erhebt nach dem Nationalteam-Abschied ihres Sohnes schwere Vorwürfe gegen dessen ehemalige Mitspieler und die Verantwortlichen.

"Das geschieht ihnen recht. Ich habe mich gefreut, dass Portugal verloren hat", erklärte die 71-Jährige am Montag bei einer Veranstaltung im Stadion von Sporting Lissabon. "Sie haben Cristiano nicht respektiert."

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Ronaldo hatte seine Nationalteamkarriere Anfang November nach 23 Jahren im Portugal-Trikot beendet. Beim ersten Länderspiel nach seinem Rücktritt wollte der Verband den 41-Jährigen ehren: Vor der Partie gegen Dänemark liefen alle Nationalspieler mit seiner Rückennummer 7 auf. In der siebten Minute erhoben sich die Zuschauer für ihren ehemaligen Kapitän.

Für Aveiro war das keine angemessene Verabschiedung. Sie kritisierte, dass die Ehrung ohne ihren Sohn stattgefunden habe. Ein richtiger Abschied sei aus ihrer Sicht nur in seiner Anwesenheit möglich.

Auch Ronaldos frühere Teamkollegen bekamen die Kritik seiner Mutter zu spüren. Auf die Frage, ob sie ihren Sohn respektiert hätten, antwortete sie: "Nein, von keinem einzigen. So empfinde ich das. Er wurde nicht respektiert. Nicht einmal von seinen Mitspielern."

Ronaldo sei über die Art seines Abschieds traurig. Die Verantwortlichen hätten ihn ihrer Ansicht nach getäuscht. Wen sie damit konkret meinte, ließ Aveiro offen. Eine angemessene Würdigung erhofft sie sich nun von seinem Jugendklub Sporting Lissabon.

Knapp fiel ihre Antwort auf die Frage nach Ronaldos Verhältnis zu Nationaltrainer Jorge Jesus aus. "Genauso wie das Verhältnis, das ich zu Ihnen habe", sagte sie zum fragenden Journalisten.

Jesus reagierte vor dem Spiel gegen Wales mit Verständnis. "Ich verstehe, was Cristiano Ronaldos Mutter gesagt hat. Schließlich ist eine Mutter eine Mutter", erklärte der 72-Jährige auf der Pressekonferenz.

"Soweit ich gelesen habe, war es für sie nicht einfach, ihre Kinder großzuziehen. Sie ist eine vorbildliche Mutter. Für mich ist das alles normal und verständlich."