i Bei der WM war Janko für ServusTV im Einsatz. GEPA pictures Schöttel-Nachfolger Janko neuer ÖFB-Sportdirektor? "Ich wäre bereit" Der ÖFB ist auf der Suche nach einem Nachfolger von Sportdirektor Peter Schöttel. Ein Kandidat, der sich aus der Deckung traut, ist Marc Janko. Von Sport Heute 16.11.2026, 19:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer wird neuer ÖFB-Sportdirektor? Diese Frage dürfte schon bald beantwortet werden. "Ende November soll die Entscheidung fallen – oder zumindest bis Ende des Jahres. Wir wollen es ordentlich machen, wie es in der Wirtschaft üblich ist", sagte Verbandsboss Josef Pröll vor wenigen Tagen.

Knapp 30 Personen haben sich beworben. "Ich habe bis jetzt noch nicht in die Liste reingeschaut", verrät Pröll.

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Bekannt ist, dass sich Marc Janko für den Posten interessiert. Der ehemalige Stürmer, aktuell als Sky-Experte tätig, ging in seinem Podcast "Herzerl mit Janko" nun ins Detail.

"Ich habe mir gedacht, du kannst nicht all die Jahre ein kritischer Geist sein und nach außen hin das Beste für den ÖFB wollen und dann, wenn sich so eine Chance bietet, sagen: 'Na, interessiert mich nicht.'"

Der 43-Jährige weiter: "Ich würde schon gerne Verantwortung übernehmen. Ich wäre bereit und es würde mir Freude bereiten."

Janko erzählt, er habe im Rahmen der Bewerbung ein 35 bis 40 Seiten starkes Konzept vorgelegt. Sollte er den Job dennoch nicht bekommen, wäre es für ihn kein Drama. "Wenn ich es nicht werde, habe ich es wenigstens probiert."

Neben Janko soll auch Sebastian Prödl im Rennen sein. Peter Stöger, Marko Stankovic und Stefan Maierhofer winkte ab.