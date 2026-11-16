i Marko Stankovic über Ralf Rangnicks Fußball GEPA pictures Deutschland als Vorbild "Hallelujah!" Stankovic fordert ÖFB-Kurswechsel Das ÖFB-Team gewinnt, doch Marko Stankovic ist mit dem Spielstil des ÖFB-Teams nicht zufrieden! Der Sky-Experte fordert mehr Fußball mit dem Ball. Von Sport Heute 16.11.2026, 15:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Klare Forderung an das österreichische Nationalteam! Nach dem 1:0-Sieg gegen Irland kritisiert Ex-Profi Marko Stankovic die Spielweise der Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick. Im Sky-Podcast "Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast" macht der 40-Jährige deutlich, dass ihm die ÖFB-Elf zu sehr auf ihre Arbeit gegen den Ball setzt. Sein Wunsch: Österreich soll spielerisch mutiger auftreten – so wie Deutschland.

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"Ich komme nicht ins Stadion, damit ich eine Mannschaft sehe, die gut gegen den Ball ist", sagt Stankovic. Zwar sei der Erfolg entscheidend, doch angesichts der Qualität im Kader erwartet er mehr. "Du hast einen Baumi, du hast einen Kalajdžić, du hast einen Schmid, wenn du dann einen Weinhandl, einen Demir dazukriegst. Hallelujah, dann hast du richtig gute Kicker, aber dann musst du mit denen auch ein bisschen mehr kicken", fordert der ehemalige Mittelfeldspieler.

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Stankovic hat auch konkrete Vorstellungen, wie das ÖFB-Spiel aussehen könnte. Konrad Laimer würde er ins zentrale Mittelfeld stellen. Zudem spricht er sich dafür aus, den erst 17-jährigen Weinhandl an die Mannschaft heranzuführen. Mit Spielern wie Christoph Baumgartner, Yusuf Demir, Romano Schmid und Saša Kalajdžić sieht er genügend technische Qualität für einen offensiveren Ansatz.

Als Vorbild nennt Stankovic ausgerechnet den großen Nachbarn. Besonders der Auftritt Deutschlands gegen Serbien hat ihn beeindruckt. Die Deutschen hätten nicht nur mutig kombiniert, sondern nach Ballverlusten sofort aggressiv nachgesetzt. "Die haben gekickt, gekickt, gekickt und wenn sie den Ball verloren haben, sind sie voll draufgegangen", schwärmt der Sky-Experte. Sein Fazit: "Bei Entwicklung und Potenzial der Mannschaft müssen wir uns an die Deutschen halten, so wie es jetzt ist."

Podcast-Partner Didi Hamann sieht ebenfalls spielerischen Nachholbedarf, hebt aber die Effizienz der Österreicher hervor. Gegen Irland habe die Mannschaft ihre Stärken im Spielmanagement gezeigt.

Besonders Kalajdžić könnte laut Hamann künftig für mehr Kreativität sorgen: "Ich glaube, Österreich braucht ihn mehr denn je im Moment." Stankovic bleibt bei seiner Forderung: Mit der vorhandenen Qualität müsse Österreich auch mit dem Ball mehr zeigen.