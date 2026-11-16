i Yusuf Demir im Teamtraining beim ÖFB GEPA pictures Bitterer Rückschlag Rapids Demir reist mit Knieverletzung vom ÖFB-Team ab Bittere Nachricht für das ÖFB-Team! Rapid-Offensivspieler Yusuf Demir fällt für das abschließende Nations-League-Spiel gegen Israel aus. Von Sport Heute 16.11.2026, 11:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nächster Ausfall für Österreichs Fußball-Nationalteam! Teamchef Ralf Rangnick muss beim abschließenden Gruppenspiel der Nations League gegen Israel auf Yusuf Demir verzichten. Der Offensivspieler von Rapid Wien hat einen Schlag auf das rechte Knie erlitten und steht für die Partie am Dienstag nicht zur Verfügung.

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Für den Rapid-Profi ist die Länderspielreise damit vorzeitig beendet. Demir wird das ÖFB-Teamquartier verlassen und die Reise nach Ungarn nicht mitmachen. Dort bestreitet Österreich sein letztes Gruppenspiel gegen Israel.

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Der Ausfall kommt für Rangnick zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Nach dem hart erkämpften 1:0-Erfolg gegen Irland will das Nationalteam die Nations-League-Gruppenphase mit einem weiteren Sieg abschließen. Demir hätte gute Karten auf einen Einsatz gehabt, steht dem Teamchef dabei als Offensivoption nicht zur Verfügung.

Wie schwer die Knieverletzung des Rapid-Spielers tatsächlich ist und ob er auch seinem Verein fehlen wird, geht aus der ÖFB-Mitteilung nicht hervor.

Fest steht vorerst nur, dass ein Einsatz gegen Israel ausgeschlossen ist.

Anpfiff der Partie ist am Dienstag, 17. November, um 20.45 Uhr. Gespielt wird im Nagyerdei-Stadion in Debrecen.